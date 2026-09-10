Allanaron la casa de un menor que planificó un tiroteo escolar con ayuda del ChatGPT

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) informó que encabezó, en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, una investigación que permitió identificar a un menor de edad que habría amenazado con realizar un eventual tiroteo escolar.

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Según se informó, la investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina, relacionada con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, en la que manifestaba su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a compañeros, inicialmente previsto para el año 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de adelantarlo. Asimismo, habría manifestado interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Ante la gravedad y potencial peligrosidad de las expresiones, personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de esta Institución, desplegaron tareas en el ámbito digital y de campo, mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), logrando individualizar al presunto autor y establecer su ubicación en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Intervino en la investigación la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo del doctor Walter Bruno.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías del Joven Nº1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la doctora Miriam Susana Alcolcel, Secretaría Única a cargo de la doctora. Mariana Digiani, ordenó el allanamiento a dicho inmueble.

Como resultado del operativo, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica de color negro. Además, se comunicó la citación de los padres junto con el menor a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, preservándose en todo momento la identidad del adolescente y demás datos sensibles.

Finalmente, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por “intimidación pública”.