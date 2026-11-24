La crecida del río Paraná mantiene en alerta a localidades del litoral argentino y de Rosario, donde el nivel del agua sigue en ascenso y se aproxima a los niveles que obligarían a activar medidas de evacuación.

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Según las mediciones más recientes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el río llegó a los 4,91 metros frente a la costa rosarina. Se trata de la altura más alta registrada durante un mes, en noviembre, desde el año 1998. Ahora se da en un contexto vinculado a las precipitaciones intensas que se están dando en diferentes sectores de la cuenca y al fenómeno climático El Niño.

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná podría alcanzar los cinco metros en este martes 24 de noviembre. Esa es la cota de alerta, a partir de la cual se intensifican los monitoreos y se activan medidas preventivas por posibles inundaciones.

Las zonas que están bajo monitoreo permanente

Esta situación genera preocupación en los barrios más vulnerables de Rosario y sus alrededores. Entre las zonas que podrían necesitar evacuaciones se encuentran Remanso Valerio, en Granadero Baigorria, distintos barrios del sur rosarino y algunas áreas próximas a la desembocadura del arroyo Saladillo. También se mantiene bajo seguimiento la cuenca del arroyo Ludueña.

La cota de evacuación establecida para Rosario es de 5,30 metros, de modo que, con los 4,91 metros registrados, el río se encuentra a apenas 39 centímetros del umbral.

La directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Graciela Klekailo había advertido sobre la posibilidad de que el Paraná continuara creciendo hacia finales de noviembre. Sin embargo, señaló que algunos sectores de la cuenca empezaban a mostrar señales de estabilización y una pseudotendencia a la baja.

La especialista advirtió que las previsiones vinculadas con El Niño podrían anticipar nuevas crecidas durante los próximos meses, particularmente hacia abril de 2027.

Complicaciones en el abastecimiento de agua

Además del riesgo de inundaciones, el avance del río provoca inconvenientes en distintos puntos de la ciudad asociados, por ejemplo, a la acumulación de camalotes y de otros restos vegetales que son arrastrados por la corriente.

Esto afecta a la navegación, pero también al funcionamiento de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en Arroyito. La vegetación que se acumula en las tomas de ingreso obliga a interrumpir tareas de captación de agua.

En este contexto, Prefectura difundió recomendaciones para quienes navegan por el Paraná. Entre ellas, pidió reducir la velocidad de las embarcaciones, evitar los desplazamientos nocturnos y utilizar los elementos de seguridad correspondientes, sobre todo los chalecos salvavidas.