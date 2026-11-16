El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará en las próximas horas un cambio en las condiciones meteorológicas, luego de un lunes templado y húmedo, con nubosidad variable y temperaturas que alcanzaron los 28 grados. En las próximas horas se espera el avance de lluvias y algunas tormentas aisladas en la región.

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La población deberá estar atenta a las próximas actualizaciones, ya que se prevé que el período de mayor atención se concentrará cerca de la medianoche de este lunes y se extenderá durante la madrugada y las primeras horas del martes 17.

Según el sitio Meteored, la probabilidad de lluvias supera el 60%, aunque se trataría de fenómenos dispersos y de intensidad en general entre leve y moderada. A diferencia de otros sectores, sobre el AMBA no rige una alerta oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se estima que los acumulados serían entre 5 y 25 mm, con posibilidad de que algunos sectores registren valores localmente superiores.

Las provincias bajo alerta por lluvias y tormentas

En el centro y norte de la Argentina persiste la posibilidad de tormentas fuertes y fenómenos localmente severos. Sectores como San Luis y Córdoba mantienen una alerta significativa de nivel naranja. Durante el martes, las precipitaciones irán perdiendo protagonismo en Buenos Aires con el correr de las hor.as

La mejora será más notoria durante la segunda mitad de la jornada, cuando las condiciones empezarían a estabilizarse. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados, con viento predominante del este y rotación posterior al sudoeste.

¿Cuándo mejoran las condiciones en el AMBA?

Tras haber superado el episodio de inestabilidad, Buenos Aires tendrá una ventana de tiempo más estable. Las jornadas del miércoles 18 y el jueves 19 serán las más favorables de la semana, con nubosidad variable, períodos de sol y ausencia de precipitaciones.

Las mínimas se ubicarían en torno a los 18 grados y las máximas entre 27 y 28 grados. Hacia el viernes 20 podría regresar cierta inestabilidad, principalmente durante la segunda mitad del día. Hasta el momento, la probabilidad de lluvia o de algún chaparrón es apenas del 20%.

¿Qué pasa el fin de semana?

Para el próximo fin de semana no se esperan señales de un cambio meteorológico importante. Tanto el sábado como el domingo podrían darse algunos períodos inestables, puntualmente durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

De todas maneras, habrá que seguir de cerca el pronóstico dado que no se descartan posibles cambios. Los modelos meteorológicos anticipan los próximos 10 días mostrarán un escenario bastante cambiante y dinámico, con frecuentes rotaciones de viento y periodos de inestabilidad.