Alerta carne de cerdo: se registró una peligrosa enfermedad en las granjas argentinas

La enfermedad de Aujeszky vuelve a encender las señales de alerta en la producción porcina argentina. Según un análisis de los registros oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 104 establecimientos porcinos figuran con enfermedad activa y reúnen un stock de 503.246 animales, equivalente al 13,1% del total relevado.

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En este marco, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe concentran el 97% del stock correspondiente a establecimientos infectados o bajo planes de saneamiento. En particular, en Córdoba los registros indican que 232.931 animales pertenecen a establecimientos con estatus sanitario comprometido, lo que representa aproximadamente el 21% del stock provincial relevado.

Qué es la enfermedad de Aujeszky y cómo afecta a los cerdos

La enfermedad de Aujeszky, también conocida como pseudorrabia, es causada por el herpesvirus porcino tipo 1 (Suid herpesvirus 1). Afecta principalmente a los cerdos y puede provocar importantes pérdidas reproductivas y productivas.

Sus manifestaciones varían según la edad de los animales. En los lechones recién nacidos puede causar cuadros neurológicos graves y una mortalidad muy elevada. En las hembras reproductoras, en tanto, puede provocar abortos, pérdidas gestacionales y otros trastornos reproductivos. En los animales de mayor edad también pueden presentarse signos respiratorios.

Una de las principales dificultades para su control es que los cerdos infectados pueden convertirse en portadores latentes del virus, lo que favorece su persistencia en los establecimientos. Si bien no se considera una zoonosis, la enfermedad también representa un riesgo para otras especies animales susceptibles, como perros y bovinos, en las que la infección suele ser mortal.

Cuáles son las claves para el control

Frente a este escenario, desde MSD Salud Animal destacan la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y control mediante un abordaje integral que contemple medidas de bioseguridad, vigilancia sanitaria permanente y programas de vacunación adecuados a la situación epidemiológica de cada establecimiento.

“La enfermedad de Aujeszky representa un desafío importante para la producción porcina porque sus consecuencias van mucho más allá de la salud de los animales: también pueden comprometer los resultados reproductivos, la eficiencia productiva y la rentabilidad de las granjas. Por eso, es fundamental trabajar de manera preventiva, con estrategias sanitarias sostenidas y adaptadas a cada establecimiento”, señaló Eugenia Proclemer, directora de la Unidad de Porcicultura de MSD Salud Animal.

Entre las principales recomendaciones para reducir el riesgo de ingreso y circulación del virus se encuentran reforzar la limpieza y desinfección de camiones, instalaciones, equipos y salas de producción; implementar sistemas de manejo bajo el esquema “todo dentro, todo fuera”; y controlar el ingreso de animales de reposición mediante la verificación de su condición sanitaria y la aplicación de protocolos de cuarentena y adaptación.

Asimismo, se recomienda fortalecer la bioseguridad interna mediante el control de los movimientos de personas, animales y materiales entre sectores, evitar el contacto con animales externos y fauna silvestre, y mantener programas de vigilancia, diagnóstico y vacunación de acuerdo con las recomendaciones veterinarias y las disposiciones oficiales vigentes.

El plan de SENASA para controlar la enfermedad

En Argentina, el control de la enfermedad se encuentra contemplado en el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky del SENASA, que establece estrategias de vigilancia y saneamiento para los establecimientos afectados.

En este contexto, la vacunación constituye una herramienta complementaria para reducir la circulación viral y contribuir al control de la enfermedad, integrada a las medidas de bioseguridad, diagnóstico y manejo sanitario.

Además, los avances científicos permitieron desarrollar vacunas marcadoras que, utilizadas junto con pruebas diagnósticas específicas, permiten diferenciar a los animales vacunados de aquellos infectados naturalmente. Esta característica resulta especialmente valiosa para acompañar los programas de vigilancia y erradicación.

“La innovación en salud animal nos permite contar con herramientas cada vez más específicas para enfrentar enfermedades que impactan directamente en la producción. Sin embargo, ninguna medida funciona de manera aislada. La vacunación debe formar parte de una estrategia integral, acompañada por el diagnóstico, la bioseguridad y el seguimiento veterinario. La clave está en anticiparse y sostener las medidas preventivas en el tiempo”, agregó Proclemer.



