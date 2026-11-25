La última semana de noviembre será de transición meteorológica en la Argentina por el reciente ingreso de aire más seco y fresco en el centro del país, dejando atrás el inicio de la semana con lluvias y tormentas intensas en distintos sectores. Aunque hacia el final del mes ganará terreno un calor generalizado.

{{{htmlAmp}}}

Según distintos modelos meteorológicos, citados por el sitio Meteored, los últimos días de la semana incrementarán la posibilidad de calor significativo en amplias provincias, donde las temperaturas podrían superar los 35 grados y en algunos sectores rozar los 40. Ante este escenario, las personas deberán tomar en cuenta los cuidados para prevenir golpes de calor y descompensaciones.

Este miércoles se instaló un aire seco en las provincias centrales de la mano de un viento Pampero que sopló con fuerza en las últimas horas. De todas maneras, la jornada aún presenta inestabilidad tanto al oeste como al norte del país, donde persisten fenómenos de lluvias y tormentas aisladas.

¿Cuándo arranca el calor?

Durante la tarde y noche, algunos sectores de las provincias de Misiones, Mendoza y San Juan mantienen una alerta amarilla y no descartan algunas tormentas puntualmente fuertes. Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz permanecen bajo alerta hasta el jueves por la persistencia de vientos fuertes del oeste o sudoeste, con ráfagas que puedan superar los 90 kilómetros por hora.

Lo que resta de la semana predominará la presencia de altas presiones y el patrón de estabilidad sobre las provincias centrales. Es sobre esta ventana de tiempo soleada donde se apoyará el ascenso progresivo de las marcas térmicas de cara al próximo fin de semana.

En cambio, la franja oeste y norte del país tendrá condiciones ligeramente más inestables, propensas a que puedan desarrollarse tormentas aisladas de masa de aire gatilladas por la acción del calor en capas bajas.

Entre el domingo y el lunes, la inestabilidad será más evidente aún en la línea sur de la región Pampeana, conectando con la región Cuyana. De manera progresiva irá incrementando la chance de tormenta desde Mendoza y San Luis hacia La Pampa y el sur de Buenos Aires.

Las provincias más afectadas por el intenso calor

El calor se extenderá sobre la franja oeste del país, siendo un poco más moderado sobre el Litoral y la provincia de Buenos Aires por efecto del aire más húmedo del Atlántico.

El calor intenso también afectará el este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan, que podían ubicarse en el podio de temperaturas con registros de entre 37 a 40 grados.

La Pampa y la franja norte de la Patagonia también pueden ser muy destacadas con valores de más de 37 grados. Hacia la región central, las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires mantendrían máximas en torno a 34 a 36, sin descartar algunos picos de hasta 37,