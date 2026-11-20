Para los establecimientos agropecuarios situados en zonas donde la infraestructura energética resulta inexistente o demasiado onerosa de extender, el aprovechamiento de la radiación fotovoltaica emerge como una solución concreta para sostener la productividad. Un equipo técnico del INTA Manfredi, en la provincia de Córdoba, evaluó un modelo de riego por goteo enterrado alimentado íntegramente mediante paneles solares y sin conexión al tendido convencional (modalidad off grid).

{{{htmlAmp}}}

La estación experimental cordobesa estudia el goteo subterráneo desde 2012. Tras una década inicial operando con equipos tradicionales, en 2022 incorporó una bomba solar Lorentz de origen alemán —mediante un convenio de vinculación tecnológica con Tonka Solar y Rivulis-Conci— con una capacidad de erogación de 24 metros cúbicos por hora (m³/hs) y una potencia de 10 kilovatios (kW), respaldada por un parque fotovoltaico de 18 kW.

Según explicó Ignacio Severina, investigador del organismo, el diseño apunta a resolver una barrera estructural del sector rural: "Muchas veces llevar la electricidad hasta el establecimiento tiene un costo muy alto". A diferencia de los sistemas on grid —donde la generación limpia complementa la red y reduce entre un 20 y un 30 % la factura energética—, la alternativa aislada modifica por completo la lógica agronómica diaria.

"Esa diferencia permite prolongar el período de uso ante una caída de la radiación, sobredimensionamos el parque solar para tener más horas de riego y poder trabajar también en días nublados", detalló Severina respecto de la relación entre los paneles y el motor.

Asimismo, aclaró que el equipo arranca al captar luz suficiente y frena al anochecer: "La bomba solar, en cambio, comienza a trabajar a partir de un nivel suficiente de radiación y se detiene al oscurecer, regando todos los días del año para aprovechar la luz solar y, de no ser necesario, aplicar al cultivo. En este caso se realizan riegos de recargas del perfil en momentos de baja demanda de los cultivos".

Durante los primeros dos años de pruebas sobre seis hectáreas (divididas entre maíz y una rotación de trigo con soja de segunda), los técnicos buscaron aprovechar toda la disponibilidad lumínica. En trigo, la lámina aplicada trepó de 300 milimetros (registro histórico eléctrico) a 520 milimetros, pasando de 55 a cerca de 70 quintales por hectárea (qq/ha). Sin embargo, el especialista llamó a la prudencia: "Estamos comparando diez años contra dos, por lo que hay que tomar el dato con cautela. El agua aumentó mucho más que el rendimiento".

Con parques fotovoltaicos se puede regar en un lote productivo sin red eléctrica.

Un comportamiento similar se observó en soja de segunda —donde el aporte hídrico subió de 100 a 300 milimetros manteniendo el rinde en torno a los 35 qq/ha— y en maíz, que pasó de 250 a 500 milimetros con una suba marginal de 15 a 16 toneladas por hectárea.

"La gran conclusión fue que estábamos aplicando casi el doble de agua y los rendimientos aumentaban poco. Con el sistema eléctrico ya habíamos logrado regar con el agua justa y alcanzar rendimientos altos. Eso indica que nuestra metodología de balance hídrico está bien calibrada y validada para la región", afirmó el profesional.

En los dos años posteriores, el equipo reorientó el manejo para optimizar el recurso: "Duplicamos la superficie: pasamos de 6 a 12 hectáreas —es decir que ahora tenemos dos metros cúbicos para regar una hectárea con la misma bomba— y obtuvimos niveles de riego más parecidos a los que usábamos con el sistema eléctrico". Con esa redistribución, el trigo recibió unos 350 milimetros y rindió 65 qq/ha; el maíz utilizó 250 milimetros logrando 15 toneladas por hectárea; y la soja de segunda promedió 200 milimetros con 35 qq/ha.

Parámetros técnicos para proyectar la inversión

A partir de estos resultados —que formarán parte de la agenda de la 9.ª Reunión Internacional de Riego y 3.ª Exporiego en Córdoba—, los investigadores definieron indicadores base para trasladar la experiencia al ámbito comercial:

Caudal de referencia: Se fijó en 2 metros cúbicos por hectárea . "Es un gran dato, porque lo primero que necesita saber un productor que quiere instalar este sistema es qué caudal requiere para la superficie que va a regar" , subrayó Severina. Por caso, cubrir 50 hectáreas exige un caudal próximo a los 100 m³, lo que demandaría una bomba de unos 100 kW y paneles por 200 kW.

Sobredimensionamiento fotovoltaico: Proyectar una capacidad de generación cercana al doble de la potencia de bombeo resulta fundamental para sostener la operación en jornadas de baja luminosidad.