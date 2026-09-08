La tradicional Ruta de los Siete Lagos -uno de los íconos turísticos de la Patagonia argentina- se ampliará para convertirse en el Paseo de los Nueve Lagos. Para hacerlo posible, hace más de un año el gobierno provincial realizó una gran inversión en infraestructura con el objetivo de afianzar el turismo en la región de los Lagos del Sur, que también mejorará la conectividad vial e integración territorial de diversas comunidades.

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Esta tradicional ruta comenzó a construirse en 1973 y finalizó hace un poco más de 10 años con los últimos trabajos de asfalto. A partir de la ampliación, los turistas no solo podrán disfrutar del recorrido que une los lagos Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner, Hermoso y Machónico, sino que tendrán la posibilidad de llegar a Meliquina y Lolog.

El recorrido forma parte de la Ruta Nacional 40 y atraviesa dos de las áreas naturales más importantes de la Patagonia: los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi. La travesía puede comenzar a orillas del Lácar, en San Martín de los Andes. Desde allí, la ruta se interna progresivamente en la cordillera, acompañada por lengas, coihues y cipreses que durante los meses más fríos dibujan un paisaje completamente diferente al del verano.

Machónico sorprende desde su mirador, rodeado por el bosque. Más adelante, Falkner y Villarino aparecen casi como una pausa entre las montañas, separados por un breve tramo de camino. El Escondido se descubre entre la vegetación y, hacia el final del recorrido, Correntoso y Espejo anticipan la cercanía de Villa La Angostura.

El nuevo Paseo de los Nueve Lagos

La ampliación del recorrido se realizará de manera escalonada: la primera etapa integrará el lago Meliquina, para después sumar al Lolog, completando así un corredor ampliado en torno a San Martín de los Andes. Los lagos se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Correntoso: se encuentra en las inmediaciones de Villa La Angostura , enlazado al Nahuel Huapi mediante el río homónimo.

, enlazado al Nahuel Huapi mediante el río homónimo. Espejo y Escondido: el primero célebre por la quietud de sus espejos líquidos; el segundo, más íntimo y de tonalidades verdosas entre frondosos bosques.

el segundo, más íntimo y de tonalidades verdosas entre frondosos bosques. Villarino y Falkner: ubicados en continuidad hacia el norte, con el Falkner como imán por sus extensas playas de arena.

como imán por sus extensas playas de arena. Hermoso y Machónico: el primero inmerso en el Parque Nacional Lanín y el segundo reconocido por su intenso color azul y su tradicional mirador.

¿Dónde quedan los nuevos lagos?

Tanto Meliquina como Lolog ya contaban con desarrollo propio, pero ahora fueron institucionalizados dentro del corredor principal. El Meliquina opera como el ancla de la pintoresca Villa Meliquina, un enclave sustentable en el que habitan 400 residentes fijos que abastecen su consumo mediante vertientes naturales y generación eléctrica solar y eólica.

Por otro lado, el lago Lolog sumará atractivos como Playa Bonita —de orillas amplias y baja profundidad— y el área de acampe y seccional de guardaparques en Puerto Arturo.