ACV: cuáles son los síntomas de alerta y por qué es clave consultar dentro de la primera hora

El accidente cerebrovascular (ACV) es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre a una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo. En ambos casos, puede provocar daños graves en el tejido cerebral, por lo que la atención inmediata resulta fundamental para reducir las secuelas y mejorar las posibilidades de recuperación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 15 millones de personas sufren un ACV cada año. Además, es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial, una tendencia que también se replica en Argentina, de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados.

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Frente a este escenario, especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertan que las cifras podrían aumentar debido al crecimiento de los factores de riesgo. En este contexto, remarcan la importancia de identificar rápidamente los síntomas y solicitar asistencia médica sin demora, ya que el tiempo transcurrido desde el inicio del episodio puede influir de manera decisiva en el pronóstico.

Uno de los conceptos centrales es el de la “hora de oro”, que hace referencia a la importancia de actuar durante los primeros 60 minutos desde la aparición de los síntomas. Durante ese período, la rapidez en la evaluación médica puede facilitar el acceso a tratamientos específicos y mejorar las posibilidades de recuperación. “Se estima que un 10% de las personas se recupera por completo, mientras que un 30% queda con alguna secuela, aunque conservando su independencia funcional”, sostiene el doctor Ignacio Saguier Padilla, especialista en Medicina Interna y Neurología del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 157.451).

En esa línea, una publicación científica reciente de las divisiones de Neurología y Urgencias del Clínicas destacó que la educación de la población es clave para activar la atención a tiempo. “El primer eslabón de la cadena es el propio paciente, ya que el posible conocimiento de los síntomas de ‘alarma’ de un potencial ACV resulta crucial a la hora de activar el sistema de emergencias médicas”, señalaron los especialistas. Por eso, ante la sospecha de un episodio, se recomienda llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, informar los síntomas y aclarar que podría tratarse de un ACV. No hay que esperar a que las manifestaciones desaparezcan ni trasladar la consulta para más tarde.

Cuáles son los síntomas de un ACV y qué señales no hay que ignorar

Los síntomas de un accidente cerebrovascular suelen aparecer de manera repentina. Entre las principales señales de alerta se encuentran la debilidad o el adormecimiento de un lado de la cara, un brazo o una pierna, especialmente cuando afectan al mismo lado del cuerpo. También pueden presentarse dificultades para hablar o comprender lo que dicen otras personas, confusión, problemas para caminar, mareos, pérdida del equilibrio y falta de coordinación.

Asimismo, un dolor de cabeza muy intenso y repentino puede ser otra señal de alarma, especialmente si aparece junto con otros síntomas neurológicos. Ante cualquiera de estas manifestaciones, es fundamental solicitar asistencia médica de inmediato, incluso si los síntomas mejoran o desaparecen. Reconocer estas señales permite acortar los tiempos de atención y aumentar las posibilidades de recibir el tratamiento adecuado.

Saguier Padilla también destacó los avances para mejorar la respuesta sanitaria y explicó que “se están intentando llevar a cabo programas de registros y redes de atención en distintos lugares del país, a fin de poder mejorar la detección y por ende el tratamiento adecuado para mejorar la respuesta del sistema de salud”. Sin embargo, el reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta urgente siguen siendo fundamentales para que esas estrategias puedan dar resultado.

Hábitos saludables para prevenir un ACV

Aunque no todos los accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse, el control de los factores de riesgo permite reducir las probabilidades de sufrir uno. Entre los principales se encuentran el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes y el consumo de drogas o alcohol en exceso. Según los especialistas, la detección temprana de estas condiciones permite tratarlas de manera adecuada y disminuir su impacto sobre la salud cardiovascular y cerebrovascular.

Para reducir los riesgos, se recomienda mantener una alimentación equilibrada, incorporar al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras, priorizar cereales integrales, frutos secos y grasas saludables, y limitar el consumo de grasas saturadas y trans. A esto se suma la práctica regular de actividad física: realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico, como caminar, andar en bicicleta, trotar o nadar, durante la mayoría de los días de la semana, contribuye a controlar la presión arterial, mantener un peso saludable y mejorar los niveles de colesterol.

Por otra parte, abandonar el tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol y no utilizar drogas ilegales son medidas importantes para proteger la salud cerebral y cardiovascular. También se aconseja cuidar el bienestar emocional mediante actividades recreativas, vínculos sociales y técnicas de relajación, además de mantener una buena calidad del sueño y consultar ante posibles trastornos, como la apnea.

Finalmente, los controles médicos periódicos permiten detectar y tratar a tiempo la hipertensión, la diabetes, las alteraciones del colesterol y los trastornos del ritmo cardíaco, entre otras condiciones asociadas al ACV. En las personas con antecedentes o factores de riesgo, es especialmente importante mantener un seguimiento médico y cumplir con los tratamientos indicados. La prevención y la consulta inmediata ante los primeros síntomas son dos herramientas esenciales para reducir el impacto de una enfermedad en la que cada minuto cuenta.