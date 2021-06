Online Mami, sobre la gordofobia al recibir la vacuna por COVID: "La gente odia a los gordos"

"Ser gordo es que te digan que normalizás un estilo de vida poco saludable, pero cuando te vacunás se enojan porque te adelantaste", explica en Instagram lo que vivió estas últimas semanas por vacunarse. En conversación con El Destape, habla sobre el gordoodio y enfatiza: "Ser flaca no es un mandato más, para las mujeres es el peor mandato que podés romper".

Es concreta y contundente al hablar. Sabe de dónde viene, con quiénes camina y hacia dónde va. Pocas personas tienen tan claros los conceptos como Agus Cabaleiro, activista gorda más conocida por su seudónimo de Online Mami tanto en Twitter como Instagram. Suma más de 500.000 seguidores entre ambas redes y allí visibiliza problemáticas de personas como ella, como vos y como tantas voces que quizá no se animan a hablar en soledad, pero sí lo hacen cuando se sienten contenidas. Allí es donde esta referente alza su grito para invitar a la sociedad a seguir en el camino de la deconstrucción.

Estas últimas semana se viralizó un posteo a raíz de los insultos que recibió por vacunarse contra el COVID-19 por ser persona de riesgo. Sus palabras contra el gordoodio resonaron tan fuertes que muchos manifestaron su agradecimiento. Ella explica por qué hace lo que hace: "Nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de lo que hago, o dando un mensaje de algo que me atravesaba a mí para tanta gente. Terminé haciendo comunicación para mí misma, es súper divertido. Son mensajes que me atraviesan. Claramente siempre hablo de cosas que me interpelan, pero también de cosas que le pasan a seguidores que me escriben. Hablo de mi experiencia, de lo que me va a pasando, pero también me llegan cosas bastante fieras que le pasan a la gente y trato de ponerlo sobre la mesa", manifestó Agus Cabaleiro en diálogo con El Destape.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto a las apariencias y los tabúes sociales que aún existen, Online Mami destacó: "Heredamos un canon de belleza súper europeo, blanco y cuerpos "esbeltos" y pequeños. Entonces es como que ser flaca no es sólo un mandato más, sino que para las mujeres es el peor mandato que podés romper. Eso hace que haya un gordo-odio, afecta a todas las identidades y todos los géneros. En la masculinidad hay como otra escapatoria, podés ser gracioso, podés tener plata para salvar esa "condición". Cuando sos mujer, todo está arruinado, tenés que adelgazar".

"Siempre se siente menos, o no le dan bola por gorda, y siempre tiene que ver con eso. Yo me pongo a pensar en mi vida, y es como que hay un montón de cosas que se me ocurren en cualquier aspecto que no haya sido sesgado por el cuerpo que tengo. Esto es algo que le pasa mucho a la gente, cuando la gente baja de peso la tratan mejor", explicó, dejando al descubierto los estereotipos de belleza que tanto daño le hacen a la humanidad.

Vacunación por COVID-19: por qué la obesidad es un factor de riesgo y no una enfermedad

"Los gordos se autoperciben normales hasta que la gordura les da algún tipo de beneficio", se leyó en las redes durante estos días en los que la campaña de vacunación habilitó la opción para jóvenes con factores de riesgo, entre ellos, la obesidad. Agus Cabaleiro era una de ellas y notó que, como a muchos otros, la juzgaban y criticaban. Los mismos que creen que el activismo gordo promueve una vida poco saludable. En esa contradicción y ese prejuicio, es muy clara que el factor denominador que une ambos juicios de valor es el odio a los gordos: "La gordofobia está en todos lados, no hay un día en el que no te hagan recordar que no tenés un cuerpo gordo. Es imposible. Lo que pasa con la sociedad en sí, en Twitter, es que la gente odia a la gente gorda. También hay una cuestión en la gordura que se piensa que es muy meritócrata. No es una enfermedad. Ser gordo o gorda no es sinónimo de no hacer cosas. Por eso se habla de que es un factor de riesgo y no una enfermedad. No tiene síntomas como otras enfermedades. No hay una enfermedad que tengan todas las personas gordas u obesas, ni enfermedades sólo para las personas gordas u obesas", explicó la influencer, quien también destacó la deconstrucción que hubo dentro de su familia.

Rememorando anécdotas en su círculo íntimo, Agus Cabaleiro afirmó: "Dentro de mi familia derrumbé prejuicios, todos nos enseñan ciertas cuestiones sobre la salud, la estética, lo que está bien o mal. Yo también lo tenía, nadie nace deconstruído. Te sentís mal, encontrás gente que piensa cosas parecidas. Fue un gran cambio dentro de mi familia y fue como sentarnos a charlar y repensar un montón de cosas. La deconstrucción es un proceso que dura toda la vida. Hay cosas que me agrupaban con mis amigos varones pero no con mis amigas, y ahí es cuando empecé a buscar otro tipo de información. Me faltaba algo más, y eso estaba ahí. Hay cosas que me agrupan con ellas y con otras no".

Lo difícil que es intentar concientizar a gente que está cerrada en sus pensamientos

"No me voy a enfrentar con alguien que no me quiere escuchar y no quiere aprender. Podés pensar diferente a mí, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro. Si no escuchás lo que el otro está diciendo es gastar pólvora en chimangos. Trato de no engancharme tanto con la gente que tira mala onda porque es atentar contra tu propia salud mental", aseguró Online Mami, quien de igual modo le dejó una moraleja a aquellas personas que todavía tienen cierto interés por deconstruirse.

En cuanto al camino hacia los cambios de paradigma, Agus Cabaleiro aseguró: "Repiensen por qué son así las cosas. Nada es así porque sí, nadie dijo que esto es igual a esto. Que repiensen las cosas, que busquen, que googleen. ¡Que usen Google! Que no digan cosas porque sí, hay mucha gente que dice cosas porque sí, con mucha liviandad".