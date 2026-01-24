Tragedia en La Pampa: murió el intendente de Quehué en un accidente vial

Nazareno Otamendi.

Nazareno Cruz Otamendi, intendente de la localidad de Quehué, provincia de La Pampa, falleció este sábado a la madrugada tras un accidente automovilístico mientras viajaba con su familia para irse de vacaciones a la Costa Atlántica. La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 285 de la ruta provincial 18, cuando el auto que Otamendi manejaba acompañado de su esposa y sus dos hijos chocó contra un objeto metálico sobre la ruta, el cual se desprendió de un camión que pasó por esa zona minutos antes del incidente.

Al momento del choque, según indicaron las fuentes oficiales, el funcionario perdió el conocimiento y Pamela Sieira, su esposa, tomó el control del volante para dirigir el vehículo hacia la banquina.

El siniestro se produjo pasadas las 5.40 de la madrugada, cuando el centro de emergencias recibió el aviso y movilizó al personal policial y sanitario. Al arribar al lugar, el cuerpo de Otamendi yacía en el asiento del conductor de su Fiat Strada blanca, ya sin signos vitales. El médico Joao Taborda fue quien confirmó el fallecimiento del intendente.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el camión involucrado había partido desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, con destino a Casa de Piedra y había realizado una escala en Ataliva Roca. Al momento del choque, circulaba sin carga. Durante el trayecto, una de las piezas hidráulicas ubicadas entre la cabina y la caja del vehículo se desprendió y quedó sobre la calzada, donde luego impactó contra el vehículo de Otamendi.

La camioneta blanca de Nazareno Otamendi fue conducida hasta la banquina por su esposa.

Pamela Sieira, esposa del intendente, resultó ilesa y relató a la Policía que Otamendi perdió el conocimiento tras el golpe. "Tomé el volante y pude sacar el auto hacia la banquina", explicó, antes de llamar al 101 para pedir ayuda. La Fiat Strada quedó detenida sobre la banquina sur, con el frente orientado hacia el este y severos daños en el lateral izquierdo, correspondiente al conductor. El parabrisas quedó completamente astillado.

Cómo quedó el caso hasta ahora y que determinó la Justicia

A pocos kilómetros del lugar del accidente, la Policía localizó un camión Ford Cargo 1723 que remolcaba una grúa identificada con la inscripción JMG Vial S.A. Los agentes constataron el faltante de un hidráulico en la base izquierda de la grúa. Si bien el camión no presentaba daños visibles, el sistema hidráulico estaba incompleto. El conductor, Roberto Antonio Fernández, aseguró que no se dio cuenta del desprendimiento de la pieza.

La fiscalía a cargo del doctor David López ordenó iniciar actuaciones por homicidio culposo y dispuso el secuestro de los vehículos, además del peritaje completo de la grúa. La Agencia de Investigación Científica de General Acha relevó pruebas en el lugar y determinó que la pieza metálica tenía más de un metro de largo y un peso superior a los 40 kilos.

Otamendi, veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), había asumido la intendencia de Quehué en 2023. Era hijo del reconocido jinete Rafael Otamendi y mantenía un fuerte vínculo con el sector rural. La noticia de su muerte generó conmoción en la provincia. El gobernador Sergio Ziliotto expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia y a la comunidad de Quehué.