Choque de colectivos en Palermo dejó tres heridos

Un violento choque entre dos colectivos de la línea 59 en Palermo dejó tres heridos y generó escenas de pánico en el barrio porteño. El accidente ocurrió en la intersección de Santa Fe y Humboldt, y las autoridades investigan las causas, mientras que los heridos fueron atendidos en el Hospital Rivadavia.

El siniestro se produjo cerca de las 7:00, cuando uno de los internos embistió por detrás a otro que permanecía detenido en un semáforo. La violencia del impacto provocó el estallido de los cristales traseros. Como consecuencia, se vivieron momentos de tensión entre los pasajeros. Al menos tres personas resultaron heridas con lesiones de diversa consideración, lo que obligó a desplegar un rápido operativo de emergencia.

Personal del SAME y efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar, asistiendo a los damnificados y organizando el tránsito en una zona de alto flujo vehicular. Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos. Según fuentes médicas, se encuentran fuera de peligro y reciben atención especializada.

Una de las pasajeras relató el momento del impacto: “Yo estaba en el asiento de atrás y sentí el golpe. Voló el vidrio y ahí caímos; tuve cortes”. Su testimonio refleja cómo fue el accidente. Otra testigo, que viajaba en la unidad que provocó el choque, describió el caos: “Cuando frenó de golpe, me levantó para arriba y mi mano quedó atrapada; todos se cayeron”.

Las autoridades restringieron el tránsito en el área para permitir las pericias correspondientes. La fiscalía interviniente ordenó mantener las unidades en el lugar hasta completar las investigaciones. Aunque la mayoría de los pasajeros sufrieron golpes leves, los daños materiales fueron significativos, especialmente en la parte trasera del colectivo embestido.

Choque en Palermo: la justicia investiga las causas

La investigación apunta a determinar por qué el chofer de la segunda unidad no logró frenar a tiempo. Se analiza si hubo una falla mecánica o un error humano en un horario de alta densidad de pasajeros.

Según datos oficiales del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad, en 2025 se registraron más de 1.200 siniestros que involucraron colectivos, lo que evidencia la importancia de mejorar la prevención.