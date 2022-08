Las mejores apps que debés tener para facilitar tu día

Hoy en día es imprescindible tener un smartphone que pueda correr múltiples aplicaciones, muchas de ellas diseñadas para optimizar nuestras rutinas. Sin embargo, no muchas de las mejores apps para facilitar tu día a día son las más conocidas.

En este artículo te daremos una lista de estas aplicaciones, sin mencionar redes sociales. Sabemos que puede ser difícil despegarse un poco de las apps que todos conocemos, además es un sector que se mueve a ritmos vertiginosos, con el fin de mantener nuestra atención puesta en ellas. Pero estas apps fueron diseñadas con el propósito de optimizar muchas de tus tareas, ¡no te las pierdas y tomá nota!

¿Por qué usar apps para rendir mejor en el día?

Probablemente hayas escuchado acerca de la importancia de las rutinas matutinas. Muchas personas exitosas atribuyen a las actividades que realizan en la mañana el lugar en donde se encuentran ahora.

Estas actividades pueden incluir la meditación, el ejercicio, entre otras que promueven la positividad y productividad. Muchas de las cosas que hacemos por la mañana determinarán en gran medida cómo nos irá el resto del día.

Lo cierto es que ahora es muy sencillo tener acceso a los secretos de una vida productiva y positiva justo en nuestros bolsillos. Si lo que necesitás es una app que te ayude a seguir tus finanzas, tu estado de salud o incluso cuántos vasos de agua bebés al día, tenés muchas alternativas a mano.

Aquí te daremos una lista de las mejores apps con las que tu día será más productivo y que facilitarán tu vida. No te despegues de esta lectura y enterate cómo trackear los aspectos más importantes del día.

Mejores apps de productividad

La mayor parte de las app de la siguiente lista están disponibles tanto en iOS como Android y Windows, es decir, aptas para cualquier smartphone o PC.

Bundled Notes

Comenzamos nuestra lista con una app que fue lanzada a fines de 2020 y se ha posicionado rápidamente como una de las mejores apps de notas. Bundled Notes comparte muchas características de la app de Google, Keeps, y da unos cuántos pasos más en la experiencia del usuario.

Bundled Notes comparte muchas características de Keeps, con unos cuántos pasos más en favor de la experiencia del usuario.

Con Bundled Notes podés tomar notas personalizadas y organizarlas de la manera más sencilla gracias a sus potentes funciones y herramientas. Podés descargarla en la PlayStore de Google totalmente en español y tener acceso con una cuenta gratuita.

CostList

Si querés una app sencilla y potente para llevar un control de tus gastos, CostList es la app perfecta para vos. CostList es una app sencilla que te permite monitorear el flujo de tus finanzas de manera mensual: podrás crear una lista de gastos fijos y recurrentes del mes, por ejemplo.

CostList es una de las mejores apps que podés encontrar para tener control de tus finanzas. La interfaz de la app es sencilla, con un diseño simple e intuitivo que te permitirá crear tus listas de gastos en segundos. Además, es gratuita.

Focus To-Do

Focus To-Do es una de las mejores apps para mejorar el rendimiento y la productividad tanto del estudio como del trabajo. Es una app muy sencilla de usar que permite cronometrar tus periodos de trabajo y/o estudio, a la vez que te recompensa con breves descansos.

Focus To-Do es una de las mejores apps para mejorar el rendimiento y la productividad tanto del estudio como del trabajo.

La app se basa en el método “pomodoro”, inventado por Francesco Cirillo. Podés programar la app para concentrarte con todas tus fuerzas por 25 minutos, este lapso es al que se llama “pomodoro” o tomate, por su traducción del italiano.

Luego de un pomodoro podés tomar un descanso de 5 minutos y al completar cuatro Pomodoros, podés tener un descanso de 20 a 30 minutos. Con la app de Focus To-Do sumás algunos beneficios como manejar las distracciones y controlar tu tiempo, mejorar la planificación semanal y disminuir la fatiga mental.

La app es simple y efeciva, verás cómo se incrementa tu productividad y la capacidad para hacer y terminar las cosas. ¡Ya no más procrastinación!

Google Keep

Previamente mencionamos que Bundled Notes era la mejor alternativa a Keep. Ahora bien, tan solo por su utilidad y accesibilidad no podemos dejar de hablar de un clásico como lo es Google Keep.

Keep es una herramienta de Google completamente gratuita. Permite crear archivos de notas a los que se puede incluir fotos, videos y archivos de audio. Pueden sincronizarse con tu cuenta de Google automáticamente.

Podés encontrar esta herramienta en tus aplicaciones de Google si estás desde el navegador. Pero también podés descargarlo desde la PlayStore y a tu dispositivo iOS.

Una de las grandes ventajas de Keep es el widget que te permite tener un acceso directo desde la pantalla inicial de tu dispositivo. También podés transcribir texto desde las imágenes y procesar texto con múltiples herramientas de edición.

gReader

Esta app fue lanzada en el lejano año 2011 y era considerada por los usuarios como una de las mejores apps para leer noticias, ya que las mostraba en forma de feed y era fácil leerlas y seguirlas. Tras su desaparición en 2018, después de mucho tiempo de no haber sido acualizada, en 2021 volvió con todo.

gReader fue actualizada, ahora con una función de suscripciones Pro. Su interfaz ahora facilita la lectura y la organización de las noticias, aunque también podés descargarlas para poder leerlas sin conexión, traducir los textos, o utilizar su opción de sintetizador de voz para que la nota “se lea” en voz alta.

Sin embargo, para poder disfrutar de una experiencia libre de anuncios tenés que adquirir funciones extendidas mediante su suscripción. De todas maneras, esto no es imprescindible para sacarle provecho a gReader.

Proday

Ya mencionamos apps para organizar tu día mediante las listas de tareas o notas, pero ProDay es una de las mejores apps para aumentar tu productividad. En especial cuando se trata de actividades físicas y sociales.

ProDay es una app que merece ser tenida en cuenta, ya que divide las tareas en tres categorías. Busca que completemos un mínimo de tareas diariamente, sin que resulte en una demanda de esfuerzo abrumador.

La aplicación no pretende que completes todas las tareas de tus categorías (mental, física y social), sino que vayas trabajando de poco en poco para alcanzar a realizarlas en un momento dado. Esto hace que tu crecimiento personal como usuario mejore tu rendimiento y te vuelvas más productivo.

Things 3

Aunque sólo esté disponible para productos Apple y no haya tenido ninguna actualización importante en 5 años, Things 3 se ha consagrado como una de las aplicaciones de gestión de tareas personales más poderosa del mercado. Se ajustará a la perfección a tu flujo de trabajo.

Con Things 3 tenés la ventaja de poder clasificar tareas de acuerdo a filtros que vos mismo podés establecer. Podés asignar encabezados para tus proyectos y listas, además de añadir recordatorios para cada tarea.

No sólo eso, su interfaz es también una de las más hermosas y accesibles que podrás encontrar. Podés probarlo gratuitamente por 15 días haciendo click acá.

Spark

Spark es la forma más eficaz de gestionar tu correo electrónico, ya que podrás enfocarte en aquellos correos que son realmente importantes. Además, ofrece una gran variedad de increíbles características que te harán querer de nuevo revisar tu correo.

Spark es la forma más eficaz de gestionar tu correo electrónico, ya que podrás enfocarte en aquellos e-mails que son realmente importantes.

Es posible que no tengas en cuenta la importancia de tener un buen gestor de correo electrónico. Eso es porque no has conocido Spark, desarrollada por Readdle.

Esta app fue diseñada pensando en aquellos trabajadores independientes que tienen una necesidad imperiosa de un organizador de correos accesible y con la posibilidad de priorizar los e-mails más importantes.

Con Spark contás con una practicidad y diseño que no encontrarás en ninguna otra app de correos. Es por ello que se ganó su lugar en esta lista: no podés dejarla pasar.

Con otras apps podés encontrarte con interfaces engorrosas o poco prácticas, pero con Spark podés, por ejemplo, fusionar todas tus carpetas de correo en una interfaz cómoda y sin líos.

Tweek

Cuando querés ser productivo y te ponés a buscar una app para organizarte mejor, puede resultar desesperante encontrar una de entre tantas que hay en las tiendas de aplicaciones. Con Tweek no tenés que preocuparte de nada, ya que podés organizar tus tareas de la semana de forma minimalista y sencilla.

Tweek está disponible tanto para Android como para iOS, aunque también tiene una versión para navegador. Esta herramienta te permite planificar tu semana de acuerdo a las tareas que hay que realizar cada día y gestionarlas con código de colores y descripciones.

Igualmente podés compartir tus proyectos con otras personas y permitir que editen las tareas o que solo puedan leerlas e imprimirlas. Tiene una versión gratuita y otra paga, pero podés sacarle bastante jugo sin tener que soltar un centavo. Además, te permite abrirla y simplemente comenzar a trabajar, sin tener que atravesar por interfaces ni tutoriales o anuncios.

Trello

Trello es una herramienta que simplemente debés tener. Si todavía no la descargaste, no sabés lo mucho que te facilitará el día. Se trata de una app con la que podés organizar tus tareas individuales o grupales.

Trello es una herramienta que simplemente debés tener. Si todavía no la descargaste, no sabés lo mucho que te facilitará el día.

Ya hablamos previamente de apps para hacer listas de tareas o para ser más productivo, pero el caso de Trello es diferente. Te permite organizar tus documentos y proyectos, así como trabajar en conjunto con otras personas.

Trello es una herramienta poderosa y sencilla que te permitirá gestionar tus proyectos de manera inteligente. Son clave sus códigos de colores y sus carpetas y marcadores. Estos recursos te dejan todo a la mano en cuanto lo necesites.

Podés encontrar esta app para Android, iOS y Windows. Es completamente gratuita, pero también tiene funciones extendidas en forma de suscripción, para usuarios que trabajan en pequeños equipos o para empresas.

RemNote

RemNote es una aplicación de notas que lo tiene todo. Está hecha para asistir a estudiantes y profesionales en sus tareas de organización de ideas, reemplazando así a muchas apps que incluso necesitan de una suscripción por separado para ofrecerte las herramientas que RemNote ofrece.

Por ejemplo, hay una herramienta que te ayuda a recordar cualquier cosa que necesites que se quede en tu cabeza. También te da una mano para aprender cualquier tema, ya que utiliza ciencia del aprendizaje para ayudarte incluso a tener mejores calificaciones con menor tiempo de estudio.

YNAB

Una de las cosas más dolorosas de la vida adulta es saber gestionar los gastos. Siempre puede pasar que nos llevemos sorpresas a fin de mes. Esta tarea es tan odiosa como necesaria. Te traemos una de las mejores apps que puede ayudarte.

YNAB, o You Need a Budget, que en inglés significa Necesitás un Presupuesto, es una de las mejores apps de presupuesto. Te permitirá asignar cada centavo en categorías, que usarás para guiarte a lo largo del mes. Vas a contar así con un seguimiento de tus gastos y de lo que te queda disponible.

El método YNAB te permite presupuestar el dinero que tenés, los gastos importantes del mes y reorganizar tus finanzas para gastar menos. Con su sencillo método podés ingresar todo el dinero que tenés y comenzar a gestionarlo desde ya.

El método YNAB te permite presupuestar el dinero que tenés, los gastos importantes del mes y reorganizar tus finanzas para que gastes menos.

Suena conveniente, ¿no? Después de un par de meses te vas a dar cuenta de las compras innecesarias que evitaste. Tu cuenta bancaria gozará de la llamada “salud financiera”. Y lo mejor es que podés encontrar esta app de forma gratuita tanto en la tienda de Android como en la de iOS.

Conclusión

En estos tiempos que corren a velocidades tan desenfrenadas, tener una buena organización de nuestra rutina puede representar un reto con el que cueste lidiar. Por suerte, los mismos dispositivos que a veces nos enloquecen, pueden ser de gran ayuda a la hora de poner nuestras vidas en orden.

En este artículo te recomendamos las mejores apps para organizar tu día a día. Son en su mayoría gratuitas y están disponibles para las tiendas de apps de Android y iOS. Estas aplicaciones te permitirán organizar tus proyectos, tus finanzas, presupuestos, compromisos, tareas e incluso recordarte hacer ejercicio.

Es imprescindible que pruebes al menos una de ellas, verás que no pasará mucho antes de que notes un cambio. Y querrás seguir sacando el mejor provecho de sus funcionalidades y conveniencias.

Para más contenido relacionado a apps y tecnología, seguí leyendo contenido de El Destape.