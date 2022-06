Nuevos audios que serían de una persona cercana a Sebastián Villa complicarían al jugador

La conversación incorporada a la causa habría ocurrido en junio de 2021, un año antes de que se presentara la reciente denuncia a Villa por abuso sexual.

Una nueva prueba complicaría la situación de Sebastián Villa, el delantero de Boca Juniors que fue denunciado por su ex pareja por abuso sexual por T. D.. Son audios en los se lo escucha a un hombre intentando convencer a una amiga íntima de la denunciante para que no realice la denuncia ni haga públicos los hechos. Se trataría de Félix Benítez, asesor personal y mano derecha del futbolista, de acuerdo al testimonio de la denunciante.

La conversación habría ocurrido en junio de 2021, un año antes de que se presentara la denuncia contra Villa por abuso sexual y poco después de la fiesta que el futbolista realizó en su casa en plena pandemia. La charla telefónica quedó registrada y fue anexada al expediente que investiga la fiscal Vanesa González, de la UFI N°3 de Esteban Echeverria.

El audio, que se dio a conocer en las últimas horas, coincide con la primera declaración del jugador de Boca Juniors. Esta mañana, Villa arribó a la fiscalía de Esteban Echeverría para ser indagado por la Justicia y dar su versión sobre el episodio por el cual se lo acusa y que lo tiene imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", que contempla en un futuro juicio oral una pena de cumplimiento efectivo.

Qué dicen los audios

Durante la llamada, se lo escucha decir al hombre en cuestión, que sería Benitez, que él estuvo intentando comunicarse con la denunciante T. D. para preguntarle si efectivamente iba a concretar la denuncia. A continuación, los textuales de lo que se escucha en el audio:

Por eso le dije a ella, ¿vos querés llegar a algo? Y sí, Sebastián está haciendo algo, está buscando una solución, me dijo que hable con ella y que si quiere que se le borren los moretones milagrosamente en tres días vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y bueno, le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso.

Entonces le digo, querés irte por el otro camino, que es poner denuncia bueno, necesito que me digas si las vas a poner, vos sabes que él está en pretemporada y si pones denuncia que pasa? lo van a sacar en la prensa, va a salir el otro caso...Mientras yo estuve en la casa también estuviste tú, ¿te acordás?.

En ese momento, M., la amiga de T., le responde: "Sí, yo estuve".

Y ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos, no de las redes sociales, no mío, no de M,, no es de Z., no es de nadie, problema de ellos dos.

"Ella me dijo que Sebastián le dio una cachetada...", respondió M.

Eso no lo sé porque yo no estuve, ahora el punto es que se buscó encontrar una solución y ella no quiso, está enojada, se la entiende y bueno, como se lo dije: ¿quieres que llame a Sebastián? lo llamo. Y yo llamarla a ella no puedo hacerlo porque no puedes ponerte de culo con una mujer hoy en día cuando tenés todo por perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo, no se pudo.

"Y bueno, que hable con Sebastián y arreglen las cosas ellos, mejor así", siguió diciendo M.y le contó que Villa lo llamó por teléfono. "Sí ayer. Y después la vi a T. y pensé que era mentira, pero no. Yo a Sebastián le dije ‘¿que pasó?, no entendía nada, ahora la voy a ver a mi amiga, la fui a ver y me asusté tambien", planteó. Al escuchar eso, Félix le agradece, la despide y da por terminada la llamada.

Quién es Félix Benítez: el testimonio de la denunciante

Según el testimonio de T., Benítez es una persona muy cercana a Villa que estuvo desde el principio metido en el caso, intentando que ella no concretara la denuncia. Incluso, dice T., que cuando Villa le ofreció 5000 dólares para olvidarse de lo ocurrido, Félix fue quien la llamó por teléfono para encontrarse en un bar. Ella cuenta que fue al lugar y que él le eliminó todo lo que tenía en el celular. "Agarra mi celular y me borra toda la información, pero por suerte yo le había reenviado todo a mi amiga y a mi hermano", recordó la denunciante.

"Aprovechándose de que yo estaba llorando, de forma violenta me obliga a firmar un papel y me entrega un sobre que tenía plata y me decía todo esto es tu culpa, que ahora Sebastián se va a ir del país y que el igual va a ser millonario y me decía que nunca me va a perdonar, ello para hacerme sentir culpable en caso de denunciarlo. Quiero aclarar que yo ese dinero se lo he devuelto a Félix, teniendo pruebas de dicha restitución, aclarando en esta inteligencia que estaba completamente vulnerable, afligida y quería que desaparezcan de mi vida -tanto Sebastián como su entorno- de una buena vez y para siempre", detalló T.