Condenaron a 14 años de prisión al hijo de Antonio Ríos por abusar de una menor de edad

Arnaldo Daniel Ríos, hijo del cantante Antonio Ríos, fue condenado por abusar de la sobrina de su expareja, menor de edad. De 34 años, había sido detenido en diciembre de 2022 bajo una pena de 14 años de prisión. La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de la defensa y confirmó dicha condena.

La decisión, llevada a cabo por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, confirma la condena del 2022. Según los abogados defensores Carolina Rizzo y Alfredo Rocchi, el tribunal no atendió pruebas y limitó la declaración del acusado. Además, cuestionaron la calificación legal y la severidad de la pena impuesta.

El caso de Arnaldo Daniel Ríos y el comunicado de su papá

Ríos era efectivo de la Policía de la Ciudad y cometió los abusos bajo amenazas con un arma de fuego: "Si vos contás algo yo mato a tu mamá", le decía a la niña. Los hechos se perpetuaron de los 8 años a los 11, en la casa donde vivían.

Lorena, madre de la víctima, se expresó frente a la sentencia firme, en diálogo con Diario Conurbano: "La justicia prevaleció", dijo. A pesar de estar conforme, manifestó su deseo de una pena mayor, ya que la fiscal había solicitado 16 años de prisión, en lugar de 14.

Por su parte, Antonio Ríos se expresó ni bien comenzado el juicio en su cuenta de Instagram: "Estimados, debido a los hechos acaecidos en las últimas horas, que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente”, escribió en su perfil, donde desactivó los comentarios.

“Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente. Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un saludo”, concluyó.