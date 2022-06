Caso Villa: el abogado de la denunciante criticó el fallo del juez

Roberto Castillo acusó al magistrado Maffucci Moore de mostrar una "apreciación sesgada" al rechazar el pedido de detención y advirtió que "se queda con el párrafo que le conviene".

Roberto Castillo, abogado de la joven que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual con acceso carnal, durante junio del año pasado en la localidad bonaerense de Canning, criticó duramente la resolución del juez Javier Maffucci Moore al rechazar el pedido de detención del futbolista de Boca Juniors. "No me sorprende que haya rechazado el pedido de la fiscalía", sostuvo.

En diálogo con C5N, el representante legal de la denunciante expresó: "Sí me sorprende cierta apreciación que hace de la prueba, entiendo que es una apreciación sesgada, entiendo que la acomoda a la resolución que él ya de alguna manera considera que iba a resolver, incluso antes de la petición del Ministerio Público Fiscal". La crítica principal de Castillo recae en que el magistrado "habla en un momento de que las médicas no acreditaron lo que dijo la denunciante, pero no se pronuncia con relación a que lo que parcialmente sí acreditaron, que es que la atendieron" y agrega: "Maffucci Moore se queda únicamente con la parte que le conviene a la resolución que quiere fundar. Por otro lado, tampoco se pronuncia en relación a que un abogado se contactó con las médicas".

Por otro lado, Castillo resaltó que "se deberían haber analizado pura y exclusivamente los riesgos procesales, por el pedido, que era un pedido de atención" y que si el magistrado Maffucci Moore "lo rechazaba únicamente manifestando y fundando que no existen riesgos procesales, fundando de que Sebastián Villa estaba ajustado al proceso penal, él lo hubiera atendido". Incluso, remarca: "Hubiera sido menos crítico con su resolución pero al leer que hace interpretaciones pero solamente agarra los párrafos que a él le convienen para el fundamento que necesita para resolver, es que entiendo que hace interpretaciones sesgadas".

Con respecto al accionar de Boca Juniors y al protocolo del Departamento de Equidad y Género, dejó en claro que, a su entender, se insta a que la victima vaya al club a denunciar para que recién allí se inicie una "investigación administrativa"; algo que es claramente revictimizante. "Yo no voy a someterla a una revictimización semejante para que termine resolviendo un psicólogo y un abogado de Boca, que defienden los mismos intereses", sostuvo.

De todas formas, Castilllo destacó que su estudio de abogados envió una carta documento a la institución de la Ribera con el objetivo de que el club "informe cual fue la actividad en cuanto al proceso anterior que tuvo Sebastián Villa y cuál es el tratamiento que se le dio" para conocer si, de alguna forma u otra, la denuncia actual "se podría haber evitado". Sobre esto y tras destacar que la denunciante quiere dar su posición, sentenció: "Teniendo en cuenta que Villa está inserto en nuestra sociedad producto de que Boca lo contrato, tiene una responsabilidad el club".

El rechazo del juez al pedido de detención de Villa

La determinación del magistrado se dio después del pedido de detención que había realizado la fiscal Vanesa González, de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, el martes 7 de junio. En el escrito de la fiscal, donde le requería al juez Mafucci Moore que acceda a la detención de Villa, González manifestaba allí que el delito del jugador estaba probado y que había posibilidad de riesgos y trabas procesales.

"Esos elementos de juicio no reúnen por el momento y al día de la fecha (por las falencias ya explicadas en cuanto a la prueba externa a los datos y apreciados, la necesidad imperiosa de aclarar varios extremos y alcances de lo colectado, y la duda que genera algunos de ellos por su falta de corroboración) la entidad que reclama el art. 151 del CPP como para ordenar la detención de una persona”, expresa una parte del comunicado que negó la detención del futbolista de Boca Juniors. Y añade: "Aquí hay obviamente un grado de posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido, sin embargo los indicios que obran al respecto no asumen el grado de intensidad, univocidad, coherencia y eficacia que reclama una orden de detención".

Mientras que el magistrado Maffucci Moore resuelve: "En pocas palabras hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho denunciado, como de la participación del encausado en él. Ahora, aun siendo así, se advierte -yendo al material que se ha traído a cuento para sustentar el pedido- la presencia de numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada, lo cual cierra por la negativa la suerte de ese reclamo". A partir de esto, Villa seguirá en libertad mientras que la fiscal González deberá evaluar si lo cita a declaración indagatoria, en el caso de creer que cuenta con elementos convincentes para hacerlo.