Caso Sebastián Villa: la fiscal pidió la detención del jugador de Boca

El pedido se dio luego de la realización de la pericia psiquiátrica al delantero colombiano. La fiscal Vanesa González solicitó su arresto a la Justicia de Garantías.

La fiscal Vanesa González pidió la detención de Sebastián Villa a la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora por la denuncia que tiene al futbolista de Boca Juniors como investigado por abuso sexual con acceso carnal a su ex pareja. Dicha solicitud, basada en la acusación de un ataque que aparentemente ocurrió a mediados del año pasado, se da luego de la pericia psiquiátrica realizada sobre el jugador de Boca Juniors.

Es importante destacar que tras las declaraciones de los diferentes testigos, las pericias a la denunciante y los diferentes llamados a indagatoria, la fiscal observa algo de responsabilidad en el acusado. De todas formas, será el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore, quien definirá finalmente si se convalida el arresto o no. En este momento, palpitando el duelo vs. Ferro por Copa Argentina, el colombiano se encuentra en la provincia de La Rioja.

Según las fuentes judiciales a Agencia Télam, el juez tiene cinco días para resolver la solicitud de la fiscal González, pero se presume que tomará una decisión antes del plazo previsto. Además, ahora Maffucci Moore deberá resolver si hace lugar al planteo de eximición de prisión que había formulado el abogado Martín Apolo, defensor de Villa, el día posterior a la denuncia realizada por la víctima. En aquel momento no tomó dicha determinación porque no existía el pedido de detención.

"El rol de la Justicia, y en especial del Ministerio Público que represento, no solo es perseguir a los autores de delitos como el que nos ocupa sino concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado, maxime (y como en el caso que aquí se investiga) cuando ese patriarcado se ve potenciado por la sensación de impunidad que le otorga al autor del delito, o su poder económico frente a la víctima vulnerable", solicita la fiscal González -en un pedido de 59 fojas- al magistrado.

Por otra parte, más allá de la denuncia en sí, la fiscal señala el rol de Villa dentro de la sociedad. "Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino por el contrario debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley". Y sostiene: "Mas aún, el mismo en su condición de persona pública, debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio y vamos camino a ello".

Para el pedido de detención, la fiscal González remarca que se consta el ingreso de la denunciante junto a Villa al country "Venados II", la posterior llegada de sus amigas que la fueron a buscar tras el hecho, la presencia de un móvil del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría -tras el informe del Ministerio de Seguridad bonaerense- y también le da gran importancia a los mensajes a través de Instagram entre ambos implicados.

La pericia psiquiátrica a Sebastián Villa

Cabe destacar que, días pasados, se conoció el resultado de la pericia psiquiátrica realizada a Villa que determinó que tiene "una personalidad normal" donde "no se observan rasgos piscopáticos o psicosis". Al mismo tiempo se remarca que "no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales" y que "no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica" al momento de la entrevista.

Para cerrar, en la pericia psiquiátrica, las autoridades señalan que Villa, "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente" ya que puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. Sobre el cierre, resaltan: "Juicio y criterio de realidad conservado, con consciencia de situación, sin patologías psiquiátricas por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico".

Todo esto quiere decir que el futbolista de Boca Juniors puede presentarse a brindar declaración y contar su versión de los hechos.