A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera: la dura novedad judicial que recibió la mamá de la nena

El lunes 28 de septiembre se cumplieron 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, la niña que tenía apenas 3 años y 8 meses cuando fue vista por última vez en un camping de Río Grande, en Tierra del Fuego. En esta fecha especialmente dolorosa para la familia, hubo una novedad en el caso vinculada a uno de los principales sospechosos.

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La Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre José Dagoberto “Espanta la Virgen” Díaz Águila dejó de estar vigente, debido a que el pedido de búsqueda internacional no fue renovado. Esta medida no significa que el hombre haya sido declarado inocente ni que haya quedado desvinculado judicialmente de la investigación.

Todo trascendió en el momento justo en que María Elena Delgado, la mamá de Sofía, recordó el nuevo aniversario de la desaparición de su hija con un mensaje breve en las redes sociales: “18 años sin Sofi”.

Quién es “Espanta la Virgen” Díaz Águila

Díaz Águila quedó vinculado a la investigación a partir de los últimos elementos incorporados a la causa. En septiembre del 2020, la Justicia de Tierra del Fuego pidió que fuera incluido en la búsqueda internacional y se emitió una Alerta Roja de Interpol.

Entre los elementos considerados entonces estuvo el testimonio de un suboficial de la Policía que participó de los primeros rastrillajes. Según declaró, había hablado con Díaz Águila, quien le habría manifestado “saber dónde está Sofía”.

Además, un niño de seis años que se encontraba en el camping el día de la desaparición había aportado una descripción de una persona que permitió elaborar un identikit. Años después, ya siendo mayor de edad, ratificó su relato ante la Justicia.

Díaz Águila, de nacionalidad chilena y con DNI argentino, tuvo empleos registrados y domicilio en Río Grande. Desde el 2018 se realizaron distintos operativos para intentar localizarlo en zonas rurales, aunque hasta ahora no se obtuvieron resultados concretos.

Qué significa que haya vencido la alerta internacional

La pérdida de vigencia de la Notificación Roja tiene un alcance concreto, ya que es la herramienta internacional que se utiliza para solicitar su localización y al no ser renovada dejó de estar activa.

Esto no implica el cierre de la causa ni determina por sí mismo la situación judicial de Díaz Águila. Tampoco significa que haya sido declarado inocente.

La investigación por la desaparición de Sofía Herrera continúa abierta. La niña permanece desaparecida desde aquel 28 de septiembre del 2008 y su familia continúa reclamando respuestas sobre qué ocurrió con la nena y dónde está.