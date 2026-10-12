La inauguración de un bazar en Moreno expuso la magnitud de la demanda laboral en medio de la crisis económica profundizada por el gobierno de Javier Milei: cientos de personas se acercaron hasta un hipermercado donde funciona el nuevo comercio para postularse a solo cinco vacantes. La convocatoria provocó una fila de aproximadamente 10 cuadras dentro del predio y llevó a algunos aspirantes a pasar la noche en el lugar con la esperanza de quedar entre los primeros en entregar sus antecedentes laborales.

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La convocatoria comenzó a concentrar personas desde temprano. Ante la cantidad de interesados y la escasez de puestos disponibles, algunos optaron por llegar durante la noche para asegurarse un lugar y aumentar sus posibilidades de presentar el currículum. El comercio había establecido las 16 como horario límite para recibir las solicitudes. Sin embargo, la fila continuaba a pocos minutos de que terminara el plazo, con numerosos postulantes que todavía esperaban poder entregar sus datos.

Entre las personas que aguardaban para presentar sus antecedentes, un hombre contó que llevaba un año intentando conseguir empleo y que la situación se volvía cada vez más complicada. "Estoy buscando trabajo hace un año y se hace cada vez más difícil", expresó mientras avanzaba lentamente en la fila.

Otra de las postulantes llegó a las 8 de la mañana. Aunque actualmente tiene trabajo, explicó que su salario no le alcanza para cubrir sus necesidades y que veía en la convocatoria una posibilidad de mejorar su situación económica. "Tengo fe de que va a salir todo bien. Yo tengo trabajo, pero no gano mucho y la plata no me alcanza. Estoy viviendo esto como una oportunidad para poder salir adelante", contó a TN.

Una madre de cuatro hijos busca mejorar su situación económica

Entre los relatos también estuvo el de una mujer que explicó que su principal motivación era mejorar las condiciones de vida de sus cuatro hijos. La postulante describió las dificultades que enfrenta para sostener sola a su familia y la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. En diálogo con la misma señal, dijo: "Soy mamá de cuatro, me hago cargo de mis hijos y estoy buscando darles un mejor estilo de vida, que ellos se merecen y yo también”.

Además, señaló que la crianza y las responsabilidades cotidianas recaen exclusivamente sobre ella, sin una red de apoyo que le permita repartir las tareas. "Ser mamá 24/7 es difícil, nadie me ayuda, somos yo y mis hijos solos, ni el papá está presente. Así que trato de rebuscármela como sea", agregó.