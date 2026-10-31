1 de noviembre: por qué se considera un día especial para manifestar deseos.

La explicación está vinculada con el simbolismo que la numerología le asigna a los números. El uno representa la iniciativa, la autonomía, la determinación y la posibilidad de empezar de cero. Cuando aparece repetido, como sucede el 1 de noviembre (1/11), se interpreta como una intensificación de esas cualidades.

{{{htmlAmp}}}

En algunas corrientes espirituales, el 11 también es considerado un número maestro, relacionado con la intuición, la sensibilidad y el despertar de la conciencia. La combinación de ambos números convierte al 1/11 en una fecha que sus seguidores consideran propicia para establecer objetivos, visualizar proyectos y tomar decisiones importantes.

La propuesta de este portal es dejar atrás aquello que ya no aporta, identificar qué se quiere atraer y concentrar la atención en los cambios que cada persona desea concretar. No se trata solamente de pedirle algo al universo, sino de acompañar esas intenciones con acciones.

Qué rituales hacer el 1 de noviembre para aprovechar el Portal 1/11

Quienes siguen estas prácticas recomiendan realizar rituales sencillos que permitan conectar con los deseos personales y comenzar un nuevo ciclo. Estas son cuatro alternativas para hacer durante la jornada:

Ritual de los 11 deseos

Es uno de los ejercicios más populares de manifestación. Consiste en escribir 11 deseos o propósitos en una hoja de papel, utilizando frases afirmativas y pensando en aquello que realmente se quiere conseguir.

Es importante formularlos con claridad y evitar las expresiones negativas. Por ejemplo, en lugar de escribir "no quiero tener problemas laborales", se puede expresar "quiero desarrollar un trabajo que me haga sentir realizada y tranquila".

Una vez terminada la lista, se recomienda leer cada intención en voz alta y guardar el papel en un lugar especial.

La propuesta de este portal es dejar atrás aquello que ya no aporta.

Ritual para soltar lo que ya no sirve

Para abrir espacio a nuevas oportunidades, primero es necesario reconocer qué situaciones se quieren dejar atrás. En una hoja diferente, escribir aquellos miedos, hábitos, pensamientos o vínculos que ya no se desea sostener.

Después, leer el listado y romper el papel como gesto simbólico de cierre. La intención es reconocer lo aprendido y dar lugar a una etapa diferente.

Encender una vela para atraer nuevos comienzos

El último ritual consiste en encender una vela blanca, asociada simbólicamente con la claridad, la paz y la renovación. Colocarla en un lugar seguro y dedicar unos minutos a pensar en aquello que se desea atraer durante los próximos meses.

Se puede acompañar el momento con música relajante y una afirmación personal. Es importante no dejar nunca una vela encendida sin supervisión.

El otro significado del 1 de noviembre

Además, el 1 de noviembre tiene otro significado histórico y religioso: la Iglesia católica celebra el Día de Todos los Santos, una solemnidad dedicada a recordar a los santos reconocidos y a aquellos que no fueron canonizados oficialmente.

Sin embargo, para quienes encuentran valor en estas prácticas, el Portal 1/11 puede funcionar como una oportunidad simbólica para hacer una pausa, ordenar prioridades y comenzar a trabajar por aquello que desean. A veces, el primer paso para un cambio importante es simplemente animarse a poner en palabras lo que uno quiere para su vida.