Durante el fin de semana, Karina Janet Palomino Arontico fue asesinada mientras paseaba a su perro en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Este lunes, el equipo de investigadores, a cargo del fiscal Adrián Arribas, comenzó a trazar el camino de huida que habría realizado el agresor. Sin embargo, aún no se tienen novedades de quién fue el asesino.

La víctima fue hallada sin vida tras recibir un corte profundo en el cuello, entre otras lesiones. Las autoridades a cargo de la investigación aseguran que están "analizando todo" y que "no se descarta ninguna hipótesis" respecto a si la víctima conocía o no al agresor.

El macabro crimen ocurrió en Lomas del Mirador, más precisamente en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña. En aquel sitio, la vecina María Isabel Casal denunció al 911 la presencia de una mujer que se hallaba tendida en el suelo y que había sido degollada.

Al aproximarse al lugar, el personal médico pudo corroborar que se trataba de una mujer de 44 años, de nombre Karina Janet Palomino Arontico y de nacionalidad peruana. La víctima yacía sin vida y presentaba una herida cortante en el cuello y tórax.

Ante la presencia de los efectivos policiales, Casal relató los hechos que llegó a presenciar, explicando que escuchó gritos y al salir advirtió que había una mujer lastimada; a su vez, la mujer aseguró que no logró ver el rostro del atacante, quien se dio a la fuga.

Por otro lado, una de las cámaras de seguridad del barrio logró captar el momento en que la víctima paseaba a su perro y detrás la perseguía el agresor, hecho que sucedió aproximadamente a las 06:57 hs de este domingo.

El avance de la investigación y lo que reveló la autopsia

El crimen de Karina Janet Palomino Arontico presenta hasta el momento una serie de incógnitas que los investigadores deberán resolver para dilucidar quién fue el asesino del caso. Determinar si el caso será considerado un femicidio o si el homicidio se dio en ocasión de robo son algunas de esas incógnitas.

Por el momento, el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de homicidios de La Matanza, está abierto a todas las posibilidades y no descarta ninguna hipótesis.

Por otro lado, ya se obtuvieron los resultados de la autopsia de Palomino. Estos revelaron que Janet fue asesinada con un corte de 12 centímetros en el cuello, que la degolló de lado a lado y le provocó un shock hipovolémico.

La actual hipótesis que sigue Arribas es que el delincuente intentó robar a la víctima y, al no poder lograrlo, la mató. Siguiendo esa línea, el fiscal encomendó tareas a la Policía Bonaerense, con personal de Seguridad y de la DDI local, que rastrea las cámaras para seguir los pasos que dio el homicida.