Es una escena repetida en cualquier cocina: se pela o se corta una banana y, al rato, la pulpa empieza a ponerse marrón. Ese cambio de color, que hace que muchos la descarten aunque esté en perfectas condiciones, podría tener los días contados.

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La compañía británica de biotecnología agrícola Tropic desarrolló una banana genéticamente modificada que conserva su color amarillo después de abierta. Según la empresa, la fruta mantiene el mismo sabor y la misma textura, pero se conserva "fresca, amarilla y apetitosa mucho tiempo después de pelarla y cortarla en rodajas".

De acuerdo con Gilad Gershon, director ejecutivo de Tropic, la pulpa resiste al menos uno o dos días más sin oscurecerse, e incluso más si se guarda en frío.

Por qué la banana se pone marrón

El responsable del cambio de color es una enzima llamada polifenol oxidasa (PPO), presente en muchas frutas y verduras. Cuando el interior de la fruta entra en contacto con el oxígeno del aire, esa enzima se activa y produce el oscurecimiento.

Para frenar ese proceso, los científicos de Tropic usaron CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética que permite modificar genes de forma precisa. Con ella lograron reducir de manera drástica la producción de PPO.

Un detalle importante: el método no requiere incorporar ADN de otras especies no emparentadas. La misma técnica ya se aplicó con éxito en otros alimentos, como hongos, frutillas y tomates.

Una respuesta al desperdicio

El objetivo principal es reducir la cantidad de comida que termina en la basura. Muchas bananas se descartan no porque estén en mal estado, sino porque su aspecto sugiere una maduración excesiva.

Los números lo muestran. Un estudio del gobierno británico de 2017 reveló que en ese país se tiraban 1,4 millones de bananas comestibles por día. Además, el 30% de los consumidores descartaba la fruta apenas aparecían pequeños golpes o manchas.

La innovación también apunta a la industria: permitiría sumar bananas a productos envasados, como ensaladas de frutas o desayunos listos para consumir, donde hoy su rápida oxidación es un problema.

Tropic sostiene, además, que esta variedad "podría contribuir a una reducción anual de las emisiones de CO₂ de más de 9 millones de toneladas solo en el mercado de exportación de plátanos".

Mientras avanza el proceso en el Reino Unido, la fruta ya consiguió autorizaciones en otros mercados. Gershon confirmó que Tropic cuenta con permisos para comercializarla en Japón, Brasil y Filipinas.

La aprobación brasileña tiene un peso especial: Brasil es uno de los mayores productores y consumidores de bananas del mundo, y su aval abre una puerta clave en América Latina.

El desarrollo también ganó reconocimiento fuera del ámbito agrícola: la revista TIME lo incluyó entre los mejores inventos del año.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.