El conductor Eduardo Feinmann protagonizó una encendida intervención al analizar los datos vinculados con las deudas y la morosidad crediticia en la Argentina. En ese marco, el periodista debatió sobre la situación de los deudores en el sistema financiero tradicional y trazó una comparación directa con las plataformas digitales.

El foco del intercambio estuvo puesto en desarmar lo que consideró un prejuicio instalado respecto del funcionamiento crediticio de la empresa fundada por Marcos Galperín. A partir de una serie de cifras comparativas, el conductor buscó marcar las diferencias de montos entre las obligaciones bancarias y los saldos pendientes en las aplicaciones fintech.

"A mí me importa tres carajos Galperín": la tajante aclaración al aire

Al iniciar su argumentación, Feinmann se refirió a las acusaciones habituales sobre las tasas y el nivel de endeudamiento asociado a la compañía tecnológica. "Se había generado el mito de que Mercado Libre era usurero y que todas las grandes deudas estaban ahí y eso no ocurrió", afirmó de manera categórica frente a su interlocutor.

Para evitar suspicacias sobre los motivos de su postura, el periodista optó por desmarcarse de cualquier vínculo con la conducción de la empresa y remarcó que su análisis se basaba exclusivamente en estadísticas: "Yo no defiendo a Mercado Libre, a mí me importa tres carajos Galperín y compañía. Pero voy a los datos a los datos duros", enfatizó al aire.

Los registros de morosidad en el sistema bancario

A continuación, el conductor presentó las cifras que tenía recopiladas para describir el panorama de la morosidad en las entidades financieras tradicionales del país. En primer término, se refirió al universo de clientes en mora que reporta la banca privada.

"En los bancos privados, hoy tienen 1.59 millones de personas que están en mora", detalló Feinmann sobre el alcance del problema en el sector. Inmediatamente después, tomó como referencia puntual a una de las bancas públicas más relevantes del país para observar la magnitud promedio de los compromisos impagos.

En esa línea, el conductor puntualizó: "La media del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires es 1.75 millones de pesos. Esa es la media de la deuda por persona en el Banco Provincia". Con ese indicador, ilustró el volumen de dinero adeudado en promedio dentro del esquema bancario institucional.

La comparación con los montos adeudados en Mercado Pago

Tras exponer los datos de las entidades bancarias, Feinmann contrapuso esas estadísticas con el comportamiento de los usuarios en el entorno digital. Si bien reconoció que la plataforma tecnológica cuenta con un número importante de clientes con atrasos, diferenció el peso económico de esas deudas frente al resto del sistema.

"Y cuando vos tenés Mercado Pago, tiene muchas personas en mora, es cierto, pero todas con un monto de los más bajos del sistema", explicó el periodista durante la charla en el estudio.

Para cerrar su planteo, aportó el número que graficaría esa distancia entre ambos sectores: "La media de mora de Mercado Libre de 116.000 mangos", concluyó, contrastando así los montos promedio millonarios del sistema bancario tradicional con las sumas menores registradas en la billetera virtual.