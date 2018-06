Se filtró un audio donde un funcionario de Vidal pide inflar presupuestos

En las últimas horas se filtró un audio donde se puede apreciar al titular de la Dirección de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, le ordenó a un subalterno que “tire para arriba” los precios de obras de construcción de cocinas.

En la escucha, el ex CEO de Consulterra S.A se muestra desesperado por cerrar un presupuesto ya que tenía una reunión con Vidal y no tenía los números. La obra en cuestión es la construcción de unas cocinas y el sobreprecio que ordena el funcionario es por casi 24 millones de pesos. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, confesó Nicholson.

Embed ESCANDALO | Mateo Nicholson, director de Infraestructura Escolar de @mariuvidal, acordó un impactante sobreprecio de $27 millones en una obra y la charla se filtró. pic.twitter.com/0Bnbgj1wx3 — El Destape (@eldestapeweb) 15 de junio de 2018

“Si las cocinas son nuevas, calculá el monto por metro, sin que dé número redondo. Si después en el presupuesto se modifica, no importa. Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”, reclama en el audio.

El Destape se comunicó con el entorno de Vidal, que minimizó el episodio y advirtieron que se trata de "un funcionario que nunca mantuvo una reunión privada con la gobernadora". Además, ponderaron que "en el audio se encontraba alterado" y que estaba editado. Sin embargo, este portal consultó a un editor de sonido y constató que no sufrió cortes el audio.

De esto último se desprende que las 79 cocinas requeridas, en lugar de costar $53.300.000, terminaron cotizando unos $79.000.000. Es decir, alrededor de 27 millones más: un 34% de sobreprecio.

Sin embargo, este no es el único escándalo que sacude Nicholson: el funcionario ha permitido la adjudicación de obras de infraestructura escolar para firmas de empresarios ligados íntimamente a Cambiemos.

Según una reciente investigación del portal Primereando las Noticias, la constructora SES, que controla en un 50% la familia del ministro y amigo de Macri, Nicolás Caputo, se adjudicó en lo que va de este año más de doce obras repartidas en los distritos bonaerenses de Morón, Merlo, La Matanza e Ituzaingó.

Tras realizar durante años anteriores obras en Capital Federal, se ampliaron los negociados de la SES que le han permitido hacerse con 13 millones de pesos luego de los contratos que le adjudicó Provincia.