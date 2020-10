Cafiero sobre el 17 de octubre: "Fue un shock de energía popular"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, contó sus sensaciones con respecto a los diferentes actos y movilizaciones que se realizaron en el Día de la Lealtad en los distintos puntos del territorio nacional. Se mostró contento por la convocatoria y dejó en claro que para todo el peronismo y el Gobierno de Alberto Fernández, fue "un shock de energía popular". A su vez, remarcó que el pueblo peronista, "que venía subestimado", se hizo oír con mucha claridad y respeto.

Además, el político destacó las medidas de cuidado por la pandemia de COVID-19 y la responsabilidad de los distintos dirigentes pensando en lo que tienen por delante. Durante la charla con El Destape Radio, agregó: "Era algo que necesitábamos como movimiento político. El peronismo volvió a expresarse con sus valores, sus banderas... Eso es central para un gobierno que de 10 meses, 7 fueron en pandemia. Es importante para los muchos que nos acompañan y adhieren al Gobierno. Había que encontrar un ámbito para expresarse, aunque sea desde sus casas".

Más allá de todo, destacó la importancia de remarcar la diversidad del Frente de Todos. "Estaban las distintas centrales de trabajadores, los diferentes sindicatos, los movimientos de trabajadores que no adhieren en muchos temas pero sí en cuanto a la política, movimientos sociales que defienden al Gobierno, los partidos políticos... Hoy se volvió a encontrar y a exhibir esa unidad, escribieron cientos de editoriales sobre las supuestas divisiones internas. Eso queda totalmente desacreditado, queremos conservar esa unidad", manifestó.

Recayendo en esos editoriales de muchos periodistas de la oposición, Cafiero expresó: "Claramente hay situaciones que se han repetido y no contribuyen de parte de muchos medios. Hay otros que contribuyeron en difundir cosas que tienen que ver con el cuidado y no tergiversar". Y denunció: "La cantidad de información falsa termina siendo dañina para la salud de mucha gente, se repite y genera situaciones complejas. Agregar más incertidumbre me parece que es muy riesgoso, muchos medios quisieron generar clicks en un momento donde hay que respetar la información médica porque está la salud en juego".

La nota completa:

El mensaje desde el oficialismo

Más allá de las sensaciones tras la marcha del 17 de octubre, el jefe de Gabinete destacó la actitud del presidente de la Nación en el evento. "Nunca vamos a renunciar al diálogo, el presidente fue muy claro. Dijo que iba a seguir convocando a todos para el diálogo político, estuvo muy lejos de fomentar un discurso de odio. Vamos a seguir abriendo y a seguir convocando a quienes no piensen como nosotros, la Argentina necesita de todos y todas. Es un mensaje distinto al que vemos en las otras manifestaciones, fomentado por la oposición. Cuando un agita de ese modo, uno se tiene que hacer responsable", manifestó.

Luego de solidarizarse con los trabajadores de El Destape, por la persecución del macrismo que atenta contra la libertad de expresión y de prensa, agregó: "Es parte de esto, ¿no? Me parece que tenemos que evaluar y analizar con más detenimiento, reflexionar, que nos cuelga cualquier tipo de adjetivación cuando proponemos un debate de ideas". Y sentenció diferenciándose de la oposición: "Eso supone que no hay ganas de la otra parte, sino que lo que quieren es llevarnos a un lugar de discusión donde nadie se escucha. Nosotros queremos evitar eso, Argentina necesita puentes y no bandos que amplíen más las distancias".