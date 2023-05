El Gobierno bonaerense lanza políticas de producción y consumo sustentables

Incluye dos líneas de financiamiento destinadas a la reconversión tecnológica de empresas y a promover la adquisición de electrodomésticos con bajo consumo energético por parte de las familias.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, presentaron en General Rodríguez, un plan de producción y consumo responsables que incluye dos líneas de financiamiento destinadas a la reconversión tecnológica de empresas y a promover la adquisición de electrodomésticos con bajo consumo energético por parte de las familias.

En un comunicado, se indicó que "el Programa de Reconversión Industrial e Innovación Tecnológica (PRIIT) les brinda a las empresas asistencia técnica del Ministerio de Ambiente en el diagnóstico de sus procesos de producción y en la elaboración de un plan de acción para adecuarlos a la normativa ambiental vigente".

Se especificó que para realizar las inversiones necesarias que permitan una producción más sustentable las grandes y medianas empresas podrán acceder a una línea de financiamiento de Banco Provincia con un monto de hasta 150 millones de pesos por préstamo, 60 meses de plazo y tasa subsidiada por el ministerio de Producción bonaerense.

En tanto, las mipymes tendrán la posibilidad de obtener aportes no reembolsables del Ministerio de Ambiente. Los establecimientos industriales interesados en acceder al programa podrán recibir asesoramiento y asistencia para el acceso a financiamiento escribiendo al correo electrónico priit@ambiente.gba.gob.ar.

El programa incluye además acompañamiento y asistencia técnica a las pymes a través de la construcción conjunta de diagnósticos sobre los procesos y la infraestructura de los establecimientos industriales para identificar potenciales mejoras y capacitaciones para las y los empleados. La otra parte del plan es el Programa de Consumo Responsable, destinado a facilitar el acceso de las familias a tecnologías limpias como electrodomésticos línea blanca tipo A, paneles fotovoltaicos y calefones solares, a través de una línea de préstamos personales.

Los créditos tienen un monto máximo de 5 millones de pesos, hasta 48 meses de plazo, tasas desde el 51,5% anual y financian hasta el 100% de la factura proforma del equipamiento, con IVA y gastos de envío incluidos. Con esta acción se estima alcanzar un ahorro energético de hasta 260.000 KWz al mes.

Para acceder al crédito, se deben adquirir los bienes en alguna de las empresas adheridas al programa. Durante el proceso de compra, la empresa entrega un formulario y una factura proforma.

Con esa documentación, se deben acercar a la sucursal del banco y solicitar el crédito que va a financiar hasta el 100% de la factura, con IVA y gastos de envío incluidos Toda la información se puede encontrar en https://www.bancoprovincia.com.ar/Productos/creditos/adjudicacionanticipada/linea_verde.

"La contradicción entre el cuidado del ambiente y el desarrollo no existe: lo ambiental es un aspecto insoslayable y transversal a cualquier estrategia de desarrollo, porque no hay desarrollo posible sin un ambiente saludable", manifestó Vilar. "La cuestión ambiental no viene a bloquear el desarrollo, sino a hacerlo sostenible y justo. Y de esto se trata este programa: inversión, acompañamiento e impulso para la reconversión de los procesos productivos. Eso nos encargó el gobernador Kicillof y eso estamos haciendo", agregó.

En tanto, Cuattromo indicó que "las nuevas agendas corren el riesgo de ser nuevas fuentes de desigualdad y de inequidad y que esto sucede con la tecnología, con el crédito y con la agenda ambiental."Por eso desde Banco Provincia buscamos participar en esas áreas y construir un proyecto propio, soberano, que nos permita dar la discusión y evitar que sean una nueva fuente de exclusión", apuntó.

La presentación se realizó en la planta de Solar Mirón, una pyme de General Rodríguez con 65 años de trayectoria en la fabricación de transformadores de alta tensión que comenzó a especializarse en el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas para medianos y grandes usuarios.