Por las importaciones, cerró una planta que producía para Adidas: 547 trabajadores en la calle

La planta Extreme Gear de Esteban Echeverría cerró su planta y dejó en la calle a 547 trabajadores que formaban parte de la empresa que se dedicaba a la confección de zapatillas que luego eran compradas por la firma Adidas. El presidente de la planta, Emanuel Fernández, lamentó que deba abandonar la producción y alertó que las compañías “importan los productos terminados”.

Los trabajadores de la planta finalizaron hoy su turno y se retiraron con la certeza de que no podrán volver a la planta. “La verdad que los trabajadores no estaban tranquilos, estaban tristes, porque saben que no van a poder conseguir en otro lugar”, afirmó Fernández, quien contó que fueron a una audiencia al Ministerio de Trabajo, pero que no tuvieron una respuesta a su reclamo.

La firma Extreme Gear se fue desguazando en etapas. Primero echaron a algunos trabajadores por la merma en el consumo, luego echaron a más de 500 empleados hace dos mes y ahora cerraron la planta con el despido de los restantes 47 obreros. “Para mí es muy triste, porque nosotros invertimos más de 15 millones de dólares”, explicó Fernández. La planta había sido instalada en 2011 cuando se redujo la posibilidad de importar y las empresas estuvieron obligadas a fabricar en la Argentina.

Fernández explicó que en noviembre pasado debió cerrar una planta que tenía en Lanús, donde fabricaba la suela de zapatillas para running. En total fueron 120 los despedidos en aquella fábrica de la zona sur del Conurbano.

El aumento de las importaciones, la suba de los costos por los impuestos y la caída del consumo son los principales problemas que ahogan a las compañías. Entre enero, febrero y marzo de 2017 llegaron 4.966.217 pares de zapatillas, es decir 1.566.711 pares más que aquellos que ingresaron durante el mismo período en 2016, lo que equivale a un aumento del 46 por ciento. Las cifras fueron plasmadas en un informe que la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) envió a El Destape.