Alberto Fernández, sobre la foto del cumpleaños Olivos: "Lamento que haya ocurrido"

El presidente Alberto Fernández se refirió a la imagen que se conoció sobre un festejo en Olivos, en plena cuarentena, con él como protagonista. "No va a volver a ocurrir", aseguró.

El presidente Alberto Fernández lamentó la reunión social que se celebró en la Quinta de Olivos, en pleno aislamiento obligatorio, y que se conoció por una foto que se conoció en las últimas horas y en la que él era uno de los protagonistas. "Lamento que haya ocurrido", afirmó, tras reconocer que se trató del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama.

Sobre este tema, manifestó que durante la pandemia, cuando pidió a argentinos y argentinas que acompañaran las restricciones para preservar la salud de todos, se quedó trabajando en Olivos y recibió a cientos de personas. "Gente que tenía problemas y que también necesitaban ser oídos, tengo la necesidad de escuchar a todos y resolver problemas", expresó. Tras hacer pública la lista de quienes ingresaron, dejó en claro: "No ocultamos nada, no tengo nada que ocultar de mi vida personal".

En relación a la fotografía que se hizo pública y la celebración de la primera dama, sostuvo: "El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, me doy cuenta de eso y lamento que haya ocurrido". El jefe de Estado, sumó: "Debí haber tenido más cuidados que evidentemente no tuve, pero todos lo supieron porque nosotros lo contamos".

Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de la Ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF), un sistema que permite aplicar tarifas de gas diferenciales e incorpora al beneficio a 3,1 millones de hogares. Según se explicó, el Régimen de Zona Fría disminuye los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes para los usuarios y las usuarias residenciales de “zona fría”, lo que les representará un descuento de entre el 30 y el 50 por ciento.

El beneficio alcanzará ahora al 44% de los usuarios de gas del país, unas 12,8 millones de personas, gracias a la incorporación de más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe. "Históricamente el régimen de tarifas de gas para zonas frías alcanzaba a la región patagónica, la Puna y Malargüe, pero la nueva ley suma a 152 departamentos de cinco provincias", indicó el comunicado oficial.



"La incorporación de hogares de otras zonas que por condiciones climáticas tienen una importante demanda de gas pone en igualdad de condiciones a segmentos postergados de la población, mejorando a su vez al régimen por dotarlo de mayor equidad y federalismo", se precisó. Al respecto, se indicó que la estimación es que "los hogares de zonas no frías disponen de 7.800 pesos al año más que los de zonas frías como consecuencia de su menor consumo de gas".

En su visita a Olavarría, el Presidente también entregará las primeras jubilaciones otorgadas a mujeres que accedieron al beneficio al computárseles años de aportes por tareas de cuidado.

Esta modalidad les reconoce a mujeres con edad de jubilarse (60 años o más) un año de aportes por cada hijo o hija; dos años por hijo adoptado o hija adoptada siendo menor de edad, y un año adicional por cada hijo o hija con discapacidad. Además, las personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo por al menos 12 meses pueden computar otros dos años adicionales de servicio por cada hijo o hija.

Para cerrar, dejó en claro que "no hizo ninguna distinción política" a la hora de sumar provincias para la ley y se diferenció del macrismo: "La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos representan a los acreedores y nosotros al pueblo, tenemos el propósito de buscar igualdad". Mientras que, por otro lado, recordó que Mauricio Macri vetó la ley porque "seguramente le importaba cómo seguía el negocio de sus amigos" y no la gente.

Cafiero habló sobre la foto de las visitas a Olivos

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en 2020 durante la cuarentena estricta fue "un descuido, un error", ya que señaló que se trató de un "evento social que no debería haber ocurrido", y cuestionó el "oportunismo político" de la oposición por pedir el juicio político del presidente Alberto Fernández.

"Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido", afirmó el ministro coordinador en declaraciones radiales. Y agregó: "Sobre eso mucho más para agregar no hay".

De esta manera, el Gobierno salió a la escena pública frente al escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus y luego de que la oposición anticipara que avanzará con un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. "Ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, cómo algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Enfrentamos una oposición que no fue capaz de acercar una sola idea de cómo gestionar la pandemia, de cómo recomponer el sistema de salud que ellos mismos habían destruido, que no acercó ninguna posibilidad para traer vacunas", se quejó Cafiero, al rechazar las críticas de los dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.

En ese sentido, acusó a la oposición de "buscar discutir una foto, porque es evidente que no puede explicar su pasado y no puede ofrecer un futuro". Para Cafiero, "está muy claro que están tratando de desviar la atención y tratando de hacer especulaciones electorales con esto". Y remarcó: "No queremos que se pierda de vista lo que está en juego en esta elección".