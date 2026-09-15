Zdero, complicado por la inflación: Chaco quedó en el podio de las provincias con mayores aumentos

El Gobierno de Leandro Zdero enfrenta una nueva señal negativa en materia económica, luego de que Chaco quedara entre las provincias con mayores aumentos de precios durante agosto. El IPC avanzó 1,9%, por encima del 1,7% nacional, y ubicó al distrito en el tercer lugar entre las jurisdicciones relevadas. A esto se sumó que la provincia fue, junto con San Luis, una de las pocas donde la inflación mensual se aceleró respecto de julio, mientras que en el acumulado de enero a agosto llegó al 22%, también por encima del 21,3% registrado a nivel nacional.

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El resultado vuelve a dejar a la provincia por encima del promedio nacional y se suma a una evolución que mantiene al Chaco entre los distritos con mayores aumentos de precios. Además, fue uno de los dos distritos, junto con San Luis, donde la inflación mensual se aceleró respecto de julio, en un contexto en el que el índice nacional se mantuvo estable.

Uno de los principales golpes para los hogares chaqueños durante agosto estuvo en Vivienda y servicios públicos, que registró una suba del 3,6%. El incremento fue considerablemente superior al nivel general de inflación provincial y se convirtió en el rubro que más aumentó durante el mes.

Los servicios y la vivienda, entre las mayores presiones

La situación adquiere mayor dimensión al observar la evolución de los últimos doce meses. En ese período, los precios de Vivienda y servicios públicos acumularon un incremento del 74,1%, muy por encima de la inflación general de la provincia.

Otro de los rubros que ejerció presión fue Alimentos y bebidas, con una suba del 2,6% en agosto. Se trata de un dato especialmente relevante para los hogares debido al peso de los alimentos en el gasto cotidiano y su impacto directo sobre las canastas de consumo.

Chaco mantiene una inflación superior al promedio

El problema no se limita al resultado de agosto. En la comparación interanual, la inflación chaqueña alcanzó el 34,2%, mientras que el promedio nacional fue del 33,5%. La diferencia también aparece al considerar el acumulado de los primeros ocho meses del año. Chaco registró una inflación del 22%, frente al 21,3% nacional. Neuquén encabezó esa medición con 22,8%.

El dato muestra que la provincia continúa atravesando una dinámica de precios más elevada que la registrada en el conjunto del país, pese a la desaceleración que experimentó la inflación general. En el resto de las jurisdicciones, Santa Fe, Tucumán y Córdoba registraron en agosto una inflación del 1,8%, mientras que CABA, Jujuy y San Luis se ubicaron en el mismo nivel que el promedio nacional. Mendoza, con 1,5%, presentó el registro más bajo del grupo.

Para Chaco, el resultado vuelve a representar una señal negativa para la gestión de Zdero: los precios aumentaron por encima del promedio nacional en agosto, la provincia aceleró su inflación mensual y los incrementos acumulados e interanuales también superan los registros del país. A esto se suma el fuerte aumento de los servicios vinculados a la vivienda y el avance de los alimentos, dos componentes de impacto directo sobre el bolsillo de los chaqueños.