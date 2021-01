Tras su imputación Victoria Donda reveló que le presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández a su cargo frente al INADI, pero fue rechazada por el mandatario. La funcionaria fue imputada por haber ofrecido un cargo público a su empleada doméstica Arminda Banda Oxa.

La titular del organismo contra la discriminación rechazó la acusación penal. En una entrevista con Infobae, Donda admitió: “Es cierto que le propuse a Arminda que entrara en el Inadi, y lo volvería a hacer. Pero mi intención fue ayudar, y no pagar desde el Estado lo que me corresponde a mí como empleadora”.

Además, la funcionaria reveló que puso su renuncia a disposición del Presidente pero este la rechazó. “Vuelvo el lunes a la oficina”, aseguró Donda, que pasa unos días en Santa Fe junto a su familia.

"Por supuesto, me puse a disposición y hablé de este tema con él (Alberto). Ponerse a disposición es decirle al Presidente, yo sé que soy una trabajadora, una representante del Presidente en el área, en este caso me encomendó el INADI, y estoy a disposición para lo que el Presidente decida hacer", detalló la titular del organismo.

Acto seguido, ahondó y especificó: "Ponerse a disposición quiere decir que yo estoy a disposición del Presidente para lo que el Presidente decida. Si decide que renuncie, renuncio. Si decide que me ponga a trabajar en otra cosa me pongo a trabajar en otra cosa. Lo que decida. Eso es estar a disposición. Yo estoy a disposición del Presidente". En tanto, confirmó que volverá a trabajar el lunes.

Apoyo de Alberto Fernández

El mandatario expresó su respaldo a la funcionaria. "No tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", manifestó al referirse a la denuncia formulada contra la funcionaria en relación a su empleada doméstica.



"El primer detalle es que Victoria no le estaba ofreciendo un contrato del Estado para que (la empleada Arminda Banda Oxa) siguiera trabajando en su casa", indicó el mandatario al ser consultado sobre este tema en una entrevista que brindó esta mañana a la FM Radio Con Vos. "Hablamos de una señora que trabajó con la mamá de crianza de Victoria, que la crió y la cuidó. Victoria le propone seguir trabajando con ella hasta que la señora le plantea que no puede seguir por tener una hermana enferma. Viendo la vulnerabilidad de ella, le propuso conseguirle un plan social o un trabajo en el Inadi como maestranza", describió.



En este sentido, señaló: "Si Victoria le hubiera dicho 'mirá, te pago con un contrato del Inadi', bueno, estaría siendo otra mi respuesta; de eso no tengo ninguna duda". Sobre la relación laboral entre la funcionaria y la empleada doméstica, el Presidente señaló que, de "lo que parece surgir de las charlas de Whatsapp y lo que se ve en los recibos de sueldo", no parecen surgir irregularidades en la situación previsional.



"En el caso de Victoria (Donda), no tengo ninguna duda de que fue alguien que quiso hacerle daño", deslizó el mandatario en otro tramo de la conversación sobre la denuncia realizada contra la funcionaria.