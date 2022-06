El directorio de Vicentin salió a responderle a Alberto Fernández

En un comunicado calificó de “aventura sin conducción ni capacidad financiera” los dichos del Presidente.

El presidente Alberto Fernández se manifestó ayer a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” alimentario y dio pistas de la posibilidad de hacerlo con Vicentin. Hoy, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que a partir del pedido de quiebra de Vicentin "se abre una nueva oportunidad" para que el Estado participe en la empresa a través del Banco Nación. Y ahora salió a responder el directorio de la empresa.

Es que, tras la suspensión del concurso de acreedores, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Fernández dijo que ahora se permite contar con “un escenario más favorable” sobre la idea oficial de una empresa estatal que intervenga en el mercado de granos. Sin embargo, los integrantes de la agroexportadora se oponen.

“Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”, afirma el escrito difundido.

Agregaron los integrantes del directorio que “todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

El Presidente dijo ayer en una entrevista con Página 12: “En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown –que es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.

Germán Martínez afirmó en declaraciones radiales que “Vicentin es una empresa importante y a través del Banco Nación se podría participar”. Además, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, consideró que “es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al Patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”.

“A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del Cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, dijo Hecker.

Desde Vicentin se refirieron a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de suspender el Concurso de Acreedores: "Se ratifica la confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores”.

“Hasta la fecha y más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, el proceso concursal se realizó de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado”, agregaron.

Y el comunicado concluyó: “Esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la Sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.