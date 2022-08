Juicio Vialidad: Luciani confesó tener "relación de afecto" con uno de los jueces

Quien impulsa la causa Vialidad contra la vicepresidenta reconoció su vínculo con Rodrigo Giménez Uriburu. Esta semana fueron reveladas fotos donde ambos juegan en el mismo equipo en la quinta privada de Macri. “Me achacan ser el brazo ejecutor de no sé qué por jugar al futbol”, dijo hoy.

El fiscal Diego Luciani, que impulsa la causa Vialidad contra Cristina Kirchner por presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, confesó que tiene una "relación de afecto" con el presidente del tribunal que juzga a la vicepresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu. Esta semana fueron reveladas fotos donde ambos juegan en el mismo equipo en la quinta privada de Macri, Los Abrojos. “Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al futbol”, dijo hoy el fiscal en su defensa por la recusación que hizo CFK contra ellos.

"Es la primera vez que me recusan en mi carrera. Este planteo es de mala fe y absolutamente temerario. Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al futbol”, expresó Luciani. La defensa de Cristina Kirchner pidió que el fiscal sea apartado del caso Vialidad por haber compartido equipo de fútbol con uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, y por haber ido a jugar torneos a la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.

El fiscal negó haber tenido algún contacto con Macri y dijo que jamás tuvo “pertenencias políticas ni partidarias”, ni “aspiraciones” en ese sentido. También negó cualquier “interés en la causa” o “animosidad contra ninguno de los investigados”. Defendió en la misma línea al fiscal que colabora con él, Sergio Mola, también recusado.

Luciani dijo que está pasando algo “preocupante”. “Hay una campaña para debilitarme psicológicamente”, afirmó. “Soy un fiscal de la Nación que actúa con libertad e independencia. Quiero ser claro: respeto y honro la función que cumplo. Lo hago con respeto y con dignidad, porque tengo un mandato público”, sostuvo, y advirtió: “Sepan que sigo firme en mis convicciones". Dijo que las causales de recusación que están establecidas en la ley no se cumplen en su caso. Pero afirmó que con el juez Giménez Uriburu “sí me une una relación de afecto y respeto”.

“Todos los años las asociaciones de magistrados y los colegios hacen reuniones deportivas, todo el tiempo y nadie lo cuestiona”, ejemplificó. Dijo que tampoco es motivo de recusación “ir a la cancha de Boca (sic), ser socios de un mismo club, ser parte de una misma cátedra” en la Universidad, se excusó. “Es tan ilógico el motivo de recusación que me cuesta contestarlo. No resiste ningún análisis”, se quejó.

Según el inciso 11 del artículo 55º del Código Procesal Penal una parte puede ser recusada si tiene una "amistad íntima o enemistad" con alguno de los interesados. Aquí Luciani revela su vínculo con el presidente del tribunal. Y además hay imágenes de ambos en la quinta del principal rival político de Cristina Kirchner, Mauricio Macri.