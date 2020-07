Solá denunció que el macrismo hizo una lista negra con venezolanos para prohibirles entrar al país

En medio de la polémica sobre el tratamiento de la situación política en Venezuela, el canciller Felipe Solá apuntó contra su predecesor, Jorge Faurie, por el trato del gobierno macrista hacia el país latinoamericano. El funcionario habló de una supuesta lista negra con personas que no podían ingresar a nuestro territorio.

En diálogo con Radio Nacional, Solá disparó: "Cuando llegué a la Cancillería había una lista hecha por mi antecesor, Jorge Faurie, no sé si elaborado con el Google o con Wikipedia, con venezolanos que no podían ingresar al país”. El funcionario se encargó de aclarar que el Gobierno “está en contra de las sanciones personales”.

“Venezuela debe tener conciencia de qué repercusiones tiene lo que hace, pero la situación se arregla entre venezolanos y no desde afuera”, expresó el canciller. Respecto a la opinión del Gobierno, aclaró que “es falso interpretar que hubo un cambio en la posición argentina”.

“Coincidimos en que sólo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”, expresó. En esa línea, Solá pidió por una “negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”.

Malvinas

En relación a la soberanía de las Islas Malvinas, Solá fue contundente: "No queremos que se sientan cómodos con su actitud de no sentarse a dialogar y que no pase nada. No estamos inermes. Nuestra política es pacífica, pero las empresas que pesquen en la zona que nos pertenece y que el Reino Unido ocupa ilegalmente después no van a poder pescar en el resto de nuestro mar. Y lo mismo con las petroleras”.

Brasil y Chile

Sobre la relación con el país gobernado por Jair Bolsonaro, el canciller resaltó: “El comercio sigue. Depende mucho más del tipo de cambio y del nivel de demanda que de las posiciones políticas". En alusión al Mercosur, planteó: "Al principio cuando nos juntamos, ellos decían que buscaban acelerar acuerdos. Luego hubo un cambio, porque la Argentina sostuvo que no era posible acelerar el acuerdo con Corea, por ejemplo, sobre todo en medio de la incertidumbre y de esta pandemia”.

“Tenemos una enorme frontera con Chile y una vocación austral mutua que podría terminar en una base antártica con las dos banderas. Mantenemos un excelente diálogo que va más allá de lo ideológicos, la relación es muy buena, ente cancilleres y presidentes", destacó Solá.