El Gobierno preparó un ramillete de medidas en busca de dar vuelta la página a la crisis política generada por las vacunas VIP. Por un lado, mañana llegarán el millón de dosis de Sinopharm con las que a partir del lunes próximo comenzarán a vacunarse a los docentes de todo el país, un anuncio esperado. Por el otro, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informará hoy la creación de una comisión externa que se encargará de monitorear y seguir la trazabilidad del operativo de vacunación del personal considerado estratégico en los tres poderes del Estado, que incluirá un listado público que se actualizará a diario. Además, invitarán a las provincias y a CABA a seguir un protocolo similar. "Ya está, ahora hay que seguir adelante. Se fue haciendo día a día más o menos lo que había que hacer, no queda otra que llevar adelante una gran campaña de vacunación. Más adelante podremos evaluar cuáles fueron los costos que tendremos que pagar", explicaba un vocero anoche en la Casa Rosada, donde seguían las reuniones de trabajo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó temprano a darle un cierre político al tema al salir confirmar que se habían difundido los nombres de todos los vacunados del Hospital Posadas y que los funcionarios de la lista lo habían hecho por su condición de "estratégicos", por lo que no había que esperar nuevas renuncias. Eso incluía a funcionarios jóvenes que formaban parte de las "burbujas", ya sea del presidente Alberto Fernández o del ministro de Economía, Martín Guzmán, próximo a iniciar una gira internacional por la renegociación de la deuda con el FMI. Ellos recibieron una recomendación para hacerlo así, el problema fue que no se hizo público en aquel momento.

"Es que hasta hace unos días parecía que nadie se quería vacunar", comentaban en Economía, desde donde dejaron trascender cierta incomodidad por la difusión de la lista en la que no se diferenciaba entre quiénes se habían vacunado de manera correcta y quiénes no. "Nadie de Economía nos transmitió ninguna queja. Difundimos la lista que nos enviaron desde el Posadas, si entrábamos a meterle mano y sacar a unos y dejar a otros hubiera sido peor el remedio que la enfermedad", respondían desde la Casa Rosada. Más complicado para Cafiero fue salir a justificar la vacunación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y, en especial, de su mujer, Patricia Alsúa. "Tenía enfermedades prevalentes", argumentó en los programas de radio en los que apareció, con algunos momentos tensos. Era el día para salir a poner el pecho. "El Presidente se desprendió de uno de sus ministros estrella, más sacrificio que ese no se puede pedir. Más que suficiente", explicaban.

Las medidas

Cafiero y Vizzotti terminaron de pulir las medidas que ya habían consensuado con el presidente Alberto Fernández antes de su viaje. Se reunieron con el Consejo Federal de Salud -que agrupa a los ministros de todas las provincias- donde anunciaron el esperado inicio de la vacunación al personal escolar a partir del lunes que viene. Entre docentes y no docentes se trata de poco menos de un millón y medio de personas, pero arrancarán por los 350 mil maestros de la educación inicial, más directores y personal de supervisión que suman otros 100 mil. Les tocarán las vacunas SARS COV-2 que llegarán mañana a la noche en un vuelo de Aerolíneas. En una muestra de la importancia del embarque, que demandó una larga negociación, irán a recibirlas Cafiero y Vizzotti junto con el embajador chino. Serán 904 mil dosis a las que luego se le agregarán 96 mil que llegarán en vuelo de línea para completar el millón comprometido. En Gobierno se muerden la lengua porque ya hicieron varios anuncios que quedaron en la nada, pero esperan la semana que viene tener más de una buena noticia que dar respecto a la provisión de vacunas que terminarían por despejar el panorama inmediato.

Vizzotti se encuentra terminando de definir su equipo y una posible reestructuración de funciones dentro del ministerio. Mientras, hoy anunciará la comisión -anticipada por El Destape- que se encargará de realizar un monitoreo del proceso de vacunación a personal estratégico en los tres ámbitos del Estado. Estará integrada por representantes del Congreso, de la Defensoría del Pueblo, Unicef, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Comité de Bioética y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las personas que se consideren personal estratégico deberán especificar los alcances de su función, el grado de exposición y el riesgo de su desempeño. Serán vacunadas únicamente en establecimientos autorizados y firmarán un documento por el que autorizarán al Ministerio de Salud a difundir que recibieron la vacuna. Crearán un listado público que será actualizado periódicamente.

La evaluación

En la Casa Rosada observaron con extrañeza el fastidio que mostró el Presidente en la conferencia de prensa en México. "Seguro que se levantó y leyó algo que lo enojó. En eso es muy transparente", comentaba un funcionario de Comunicación. Más allá del momento complicado, en Gobierno sostenían que había cumplido con todos los pasos obligados para salir de una crisis de este tipo, que aparte no era sólo local sino que ya se vivió en otras partes del mundo. "Lo que se hizo mal para atrás, ya está remediado con la salida de Ginés y con el listado que difundimos. Tomamos las medidas para que no vuelva a pasar. Para adelante, conseguir dosis y salir con todo a vacunar. La oposición y sus medios van a tratar de estirarlo todo lo posible, pero si cumplimos el tema se va a ir cayendo. Y la semana que viene tenemos que volver a los temas de nuestra agenda, las evaluaciones políticas quedarán para más adelante", conncluían.