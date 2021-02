La secretaria Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, se refirió a la privatización de la vacunación contra el Covid en CABA. En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria dijo: “La sorpresa fue cuando vimos que el acuerdo fue con las prepagas. Personas que pueden pagar las prepagas tienen privilegio de acceder a la vacuna que otra persona de PAMI que está en la computadora intentando sacar un turno”

Asimismo, Volnovich aseguró: “La campaña de vacunación COVID es distinta a las anteriores. Cada provincia y la ciudad tienen su dispositivo de vacunación y el PAMI colabora con las provincias que así lo soliciten”. “Por ejemplo en la provincia de Buenos Aires vacunamos residencias geriátricas con unidades móviles. En la ciudad de Buenos Aires en particular no hemos sido convocados para asistir o participar”, agregó.

"En CABA se priorizó a las prepagas en detrimento del afiliado de PAMI. Eso generó una situación de desigualdad entre un afiliado de PAMI y un socio de una prepaga. Los teléfonos en el PAMI nos explotaron cuando el ministro dijo que todas las obras sociales fueron convocadas pero hasta ahora sólo aceptaron siete", dijo.

Además, agregó: “Tengo la responsabilidad de decir que no fuimos convocados porque los afiliados nos llaman para preguntar. Si somos convocados vamos a participar". Volnovich remarcó: “El criterio de vacunación de la Ciudad debería ser público. Cuando hay un sector, que encima es privado, que ya están ofreciendo el servicio de la vacuna, se genera una situación de inequidad".

"Diferente hubiera sido si el sector privado hubiera colaborado para vacunar a toda la comunidad. Hay una delegación en el sector privado de un mecanismo de vacunación que tiene que manejar el Estado”, dijo.



En ese sentido, agregó: “La vacuna no se comercializa en territorio argentino. El estado las distribuye. Si la Ciudad de Buenos Aires siente que no tiene la capacidad para vacunar a tanta gente que pida ayuda pero que la vacuna llegue a todos. Tenemos 100 mil personas mayor de 60 años. Si hubo un trabajo coordinado con obras sociales y prepagas probablemente PAMI debería estar al tanto. Ya había poca información sobre la vacunación en Capital pero ayer se duplicaron las llamadas de gente preguntando que los vamos a vacunar”.

Además, subrayó: “Nosotros no fuimos convocados por la Ciudad. El PAMI no tiene las vacunas para la Ciudad de Buenos Aires porque el gob de la ciudad no lo llamó. Mañana vamos a tener una reunión con Fernán Quirós a las dos de la tarde. El Presidente nos pidió que ayudemos. Vamos a ofrecernos mañana e intentar quitar la incertidumbre”.