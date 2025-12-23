El gobierno de Milei definió cambios en el área científica que asesora sobre los calendarios de vacunación en el país

Definieron cambios claves en el área que asesora sobre los calendarios de vacunación

En un contexto marcado por la caída en las coberturas de vacunación y la preocupación de especialistas por el riesgo de reaparición de enfermedades inmunoprevenibles, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una modificación central en la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), la estructura que asesora sobre los calendarios de inmunizaciones. Con estos cambios, el Ejecutivo busca restablecer su autoridad en la toma de decisiones sobre políticas de vacunación. En este marco, se limitó el rol del área y reafirmó “el carácter estrictamente consultivo y no vinculante de la comisión”, dejando en claro que “la responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde al Ministerio de Salud de la Nación”.

Mediante la Resolución 3344/2025, se aprobó un nuevo reglamento para la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y se estableció que el área no ejercerá funciones decisorias, ejecutivas ni regulatorias. Desde este rol de rectoría, el texto indica que “el Ministerio busca equilibrar los múltiples intereses de los participantes de la CoNaIn e incentivar un vínculo más estrecho de colaboración con las instituciones académicas”.

Según supo El Destape, la actualización reafirma el carácter estrictamente consultivo y no vinculante de la CoNaIn, dejando en claro que la responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde al Ministerio de Salud. En este sentido, la Comisión no ejercerá funciones ejecutivas ni regulatorias, sino que se limitará a brindar asesoramiento científico cuando la situación epidemiológica nacional lo requiera, a través de recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible y en el análisis permanente de la situación sanitaria.

Cómo será la nueva composición del área

En cuanto a su composición, la CoNaIn funcionará como grupo consultivo en el ámbito de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI). La presidencia será ejercida por el titular de la DiCEI o, en su ausencia, por el titular de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles. El núcleo central de asesoramiento estará conformado por cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, seleccionados a partir de ternas propuestas por las Facultades de Medicina de universidades nacionales.

La DiCEI analizará las candidaturas y conformará un orden de prelación en función de la pertinencia técnica o de la coyuntura sanitaria del país. Además, podrá convocar a expertos, investigadores, organismos técnicos nacionales e internacionales, universidades y centros de investigación para integrar la CoNaIn de manera temporal, con el propósito de brindar asesoramiento específico.

Los cargos serán ad honorem, con una duración de dos años y posibilidad de reelección por un período adicional. Los miembros deberán participar en al menos el 50% de las reuniones ordinarias anuales y suscribir un acta de confidencialidad respecto de la información tratada.

En relación con sus funciones, la CoNaIn actuará a pedido de la DiCEI. Entre sus tareas se incluyen la emisión de recomendaciones científicas sobre la introducción, modificación o retiro de vacunas en el calendario nacional, el asesoramiento sobre esquemas de aplicación y conservación, la contribución en el análisis de información epidemiológica ante brotes, la revisión de evidencias emergentes sobre nuevas vacunas y plataformas tecnológicas, y la presentación de una memoria anual a las máximas autoridades del Ministerio de Salud cada diciembre.