Salvarezza explicó la combinación de vacunas: "No es una jarra loca"

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró la eficacia y seguridad en la combinación de vacunas contra el coronavirus.

Salvarezza transmitió tranquilidad con la combinación de vacuanas contra el COVID-19 y dijo que "no es una jarra loca".

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, se refirió a la combinación de vacunas contra el COVID-19 que comenzará a realizarse en Argentina próximamente, a partir de los resultados positivos de los estudios. El funcionario indicó que aplicarse vacunas de distintos laboratorios "es seguro" y recomendó completar el esquema de vacunación con la oferta disponible para poder hacerle frente a la llegada de la variante Delta.

"No es un tema de jarra loca de vacunas donde se hace cualquier cosa", aseguró Salvarezza a Futurock y señaló que el Gobierno nacional presentó esta propuesta luego de analizar "evidencia científica" que prueba que el uso de vacunas de diferentes laboratorios es segura y tiene la misma respuesta inmune.

El ministro explicó que "no hubo ningún efecto adverso en los estudios que hicimos en Argentina sobre combinación de vacunas". En ese sentido, detalló que, "si se combina Sputnik V con AstraZeneca prácticamente tenés la misma respuesta inmune que si utilizaras Sputnik en primera y segunda dosis", e indicó con que "la respuesta inmune a los 14 días es la misma con combinación que con dos dosis" de la Sputnik.



A pesar de que en el país no hay circulación comunitaria de la variante Delta, Salvarezza afirmó que "es muy importante en este escenario que está afectando al mundo" completar el esquema de vacunación con dos dosis. Sobre este punto, indicó que "hay muchos pocos casos de hospitalizaciones y muertes" en personas que hayan completado el plan de inmunización contra el coronavirus.

La combinación de vacunas no estará disponible para cualquiera, dijo Salvarezza

"Van a tener prioridad los que llevan un tiempo prolongado con 1ra dosis y tengan más de 50 años con comorbilidades", expresó Roberto Salvarezza a El Destape Radio.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro explicó que la inmunización con distintos laboratorios no es algo novedoso: "Esto no es nuevo, la combinación de vacunas es posible, se ha hecho en otros casos, y en algunos casos es recomendado porque refuerza la respuesta inmune". "La combinación entre AstraZeneca y Pfizer ya se conoce, se hizo extensamente en el Reino Unido, lo mismo que AstraZeneca con Moderna", detalló.



También, aclaró que la combinación de vacunas no estará "disponible para cualquiera" y que "van a tener prioridad los mayores de 50, los que tengan comorbilidades y quienes lleven un tiempo prolongado entre la primera y la segunda dosis". Asimismo, indicó que "la implementación de la combinación quedará en manos del sistema de cada provincia".