Alberto elogió a Putin y a la vacuna Sputnik V: "Siempre tuvimos confianza"

El Presidente dialogó con su par de la Federación Rusa, luego del anuncio de la producción local de la vacuna Sputnik V. Richmond espera producir 500 mil dosis por semana.

El presidente Alberto Fernández anunció junto a su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina. "Siempre tuvimos confianza en la capacidad rusa para la producción de una vacuna", lanzó Fernández.

El presidente argentino agregó que “millones de argentinos han preservado su vida gracias al desarrollo científico de Rusia, en el que siempre confiamos”. Fernández adelantó que "el domingo un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato”. Alberto Fernández destacó que “Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik V y el segundo en el mundo, y estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado”.

El presidente ruso Vladimir Putin reiteró que la eficacia de la vacuna Sputnik V es de las más altas en el mundo, con un 97,6%, y que “cuando hablamos de la salud de las personas hay que dejar de lado las discrepancias políticas”. Putin agregó que el fármaco del Instituto Gamaleya servirá para la "cooperación de mutuo beneficio y será muy útil para el desarrollo de la ciencia mundial y de la industria farmacéutica".

"El objetivo son 500 mil dosis por semana", señaló el presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, laboratorio a cargo de realizar la formulación y envasado de las dosis. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, había anticipado que se había aprobado la vacuna desde el Instituto Científico Gamaleya de Moscú. De esta forma, se dio avance a la producción local de las vacunas rusas y será en la planta del laboratorio Richmond en la localidad de Pilar. El viernes, además, estarán el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, y Marcelo Figueras, presidente del laboratorio Richmond.

El titular de Richmond señaló que "si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc, que son factores que no dependen de nosotros".

Esa cifra de 500 mil dosis es la cantidad que la actual planta del laboratorio ubicada en el partido bonaerense de Pilar tiene capacidad de producir cada semana, aunque como el proceso actual que realizan consiste en la formulación, filtrado y rellenado de viales (envasado), la cantidad que se elabore finalmente dependerá de la materia prima que se se envíe desde Rusia.

"La nueva planta está pensada para producir hasta 500 millones de dosis por año y ahí se podría hacer desde el principio activo hasta el envasado, es decir, la producción completa", aseguró Figueiras, y detalló que "tendrá la capacidad de realizar productos biotecnológicos y de producir vacunas de diferentes tipos de plataforma como, por ejemplo, la de Pfizer y la Sputnik, que usan diferente tecnología".

Una gesta de soberanía

Tras la videoconferencia entre Alberto Fernández y Vladimir Putin, en donde se anunció de forma oficial el comienzo de la producción de la Sputnik V en Argentina, desde el sector productivo remarcaron que esta es “una gesta de soberanía histórica para nuestra industria nacional”. "Millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia, en quien siempre confiamos. Hoy empezamos el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V”, apuntó Fernández, en el anuncio emitido en directo, esta tarde.

La noticia del comienzo de la producción de la Sputnik V en Argentina se replicó en las redes sociales y causó un fuerte impacto en todo el arco político nacional. Al respecto, el presidente de la Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, escribió: “La producción de la Sputnik VIDA es una gesta de soberanía histórica para nuestra industria nacional, que va a redundar en una mejora de la salud de todos. Un claro ejemplo de que cuando el Estado invierte en ciencia y tecnología está salvando vidas”. Y remarcó: “Además de ser un motivo de orgullo, la vacuna producida en el país por científicos argentinos permitirá que sigamos cuidando la salud y el trabajo de los argentinos y las argentinas. Sputnik VIDA es más producción nacional, más soberanía y mayor acceso a las vacunas para todos”.