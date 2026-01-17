La UOM paraliza Acindar y acusa a las empresas contratistas de “despidos injustificados”

La empresa atraviesa dificultades desde 2024.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución anunció un “paro total” de actividades por tiempo indeterminado en la planta de Acindar de dicha ciudad santafesina. El sindicato denunció “despidos injustificados” y apuntó contra la falta de respuestas de las empresas contratistas.

Según indicó el gremio en un comunicado de prensa, la medida comenzará este lunes 19 de enero, a partir de las 6 de la mañana y se definió durante una junta de delegados, junto a la Comisión Interna y la Comisión Directiva de la UOM. La huelga alcanza a los obreros de empresas contratistas dentro del complejo industrial de Acindar.

Desde la UOM sostuvieron que “todas las instancias de diálogo se agotaron sin obtener respuestas concretas” y precisaron que el eje central del conflicto es “el despido injustificado de trabajadores con años de antigüedad”. “La caída abrupta de la producción, en el marco de las políticas de libre mercado, está siendo utilizada de manera discriminatoria para desplazar a trabajadores con historia y derechos, intentando reemplazarlos por mano de obra más joven y precarizada”, denunció el sindicato.

Además sostuvo que los trabajadores despedidos no pueden ser considerados “descartables”, ya que se trata de empleados con “trayectoria y compromiso”, cuyas familias atraviesan actualmente situaciones de vulnerabilidad sin precedentes. Asimismo, afirmó que la responsabilidad del conflicto recae exclusivamente en las empresas.

Los trabajadores denuncian "despidos injustificados".

El trasfondo del paro: suspensiones, despidos y falta de diálogo

El conflicto en Acindar se enmarca en un proceso de deterioro productivo y laboral que la empresa viene arrastrando desde 2024, con una fuerte caída en los niveles de producción de acero. La planta estuvo parada en varias ocasiones y se dispusieron suspensiones de personal y planes de retiros voluntarios. Estas medidas impactaron tanto en los trabajadores directos como en los empleados de empresas contratistas que operan dentro de la planta de Villa Constitución.

Durante 2025, la situación se profundizó con suspensiones reiteradas y esquemas de producción intermitente, en un contexto de baja demanda interna. Desde el gremio advirtieron en distintas oportunidades sobre el riesgo de despidos y precarización laboral, y reclamaron respuestas ante la creciente incertidumbre sobre la continuidad del empleo.

Según la UOM Villa Constitución, la huelga que anunciaron para el 19 de enero es el resultado de una “seguidilla de conflictos sin resolver” y del agotamiento de las instancias de diálogo con las empresas contratistas y con Acindar.