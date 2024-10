Mensajes por clases virtuales y cortes de luz, los métodos de algunas autoridades para desinflar las tomas universitarias

Cerca de 100 facultades de universidades nacionales amanecieron tomadas por estudiantes este martes, después de que la semana pasada parte del Congreso ratificara el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento. Si bien en algunos casos las tomas se dieron sin obstáculos de las autoridades, en otros sí hubo intentos de quitarle fuerza a las medidas de protesta: a la denuncia por cortes de luz y agua en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA se suman reportes sobre amedrentamientos a docentes para que den clases virtuales, decisión que busca quitarle fuerza a las clases públicas que se están replicando en todo el país.

Una de las facultades en las que se acusaron obstáculos por parte del decanato hacia los estudiantes fue en la Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde no solamente hubo tensión a la hora de la entrega de las llaves de la facultad a los estudiantes, sino que habrían ido más allá. "Hoy las autoridades están persiguiendo muy fuerte, promoviendo las clases virtuales en todas las cátedras y persiguiendo a los docentes también para que no se sumen al apoyo a la toma y a las clases públicas en la calle", expresó a El Destape Luz Schiffmacher, consejera estudiantil de esa facultad, quien apuntó como uno de los responsables al decano, Jorge Biglieri.

Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de al AGD-UBA y la Conadu Histórica, confirmó a este portal la veracidad de los mensajes. "Efectivamente, es así. Particularmente se dio en la Facultad de Psicología, en algunas cátedras del Ciclo Básico Común, en algunos talleres en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en algunas cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas. Eso es de lo que tenemos conocimiento nosotros, a través de comunicaciones que hubo a los docentes", amplió.

Estas acusaciones son sobre algunas autoridades, pero la mayoría de los decanos y rectores por ahora están respaldando las medidas de fuerza en las facultades. Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, denunció al Presidente por un retuit en el que amenazaba por las "marchas, paros y tomas" y advertía a los "zurdos" que "no lloren por derechos humanos y lesa humanidad". En El Destape 1070, Gentile declaró el martes: "Están construyendo ese relato. Este operativo de construcción de sentido ya lo vivimos. Comienza a crearse este sentido de que hay que eliminar físicamente al otro porque es un peligro. Lo vienen haciendo desde diciembre del año pasado. Me parece que han encontrado en los universitarios un objetivo para aplicar un discurso repetitivo, que es falso, pero que construye sentido",

"Venimos de una asamblea que realmente fue multitudinaria, que desbordaba todo el hall de la facultad y realmente fue muy masivo, donde votamos casi por unanimidad, salvo la conducción del centro de estudiantes, que pertenece a la franja morada, la toma del establecimiento bajo control estudiantil. Es decir, que no sea únicamente una ocupación, sino que los estudiantes también nos hacemos cargo del funcionamiento de la misma, garantizando las clases públicas también", explicó Schiffmacher. El martes por la mañana, estudiantes de la Facultad de Psicología difundieron videos en los que se veían patrulleros de la Policía de la Ciudad y camiones hidrantes en la cercanía de las clases públicas que se estaban realizando sobre la avenida Independencia. Una situación similar había sido advertida en la Facultad de Ingeniería de la UBA el lunes por la noche. También hubo una denuncia de ingreso de efectivos policiales de Santa Cruz en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Unpa) durante el lunes.

Una situación similar respecto a los mensajes a docentes por las clases virtuales se dio en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se sumó la particularidad de que la toma que votaron los estudiantes fue con cese de actividades. "Mientras dure esta situación, les solicitamos a las cátedras que, en la medida de lo posible, programen todas sus actividades académicas de forma virtual", señaló la propia facultad en un comunicado, en el que desconocieron la medida votada por la asamblea. "Entendemos que apunta a romper con las medidas tomadas por los estudiantes", opinó a este medio Miranda Bagalá Saidt, consejera directiva.

Una de las tomas en la que se intentó en más de una forma desactivarla fue en la sede de Ciencias Médicas de la UBA, donde los estudiantes que tras la asamblea tomaron el edificio aseguraron las autoridades les cortaron la luz y el agua. En diálogo con El Destape, Lucía Míguez, estudiante de la carrera de Medicina y referente de la agrupación El Frente, contó: "No querían que durmamos en el hall de adentro de la facultad, sino que querían que dormamos en el primer hall sin pasar los molinetes. Nosotros resistimos a ese intento de que no durmamos realmente en el interior de la facultad, armamos después de que se había tomado la facultad una nueva asamblea para definir qué hacer, porque ellos comenzaron con cortes de luz y también con cortes de agua de algunos baños. Ellos amenazaron con que si no salíamos de ese hall y pasábamos al hall de afuera, íbamos a tener que dormir con la luz apagada, sin agua, sin acceso a los baños. Además, con que no se hacían cargo de la seguridad nuestra por lo que pudiera pasar en un edificio sin luz".

Después de la votación de la toma, definida en una asamblea masiva, la Facultad cuestionó a las agrupaciones y a los estudiantes independientes que votaron a favor de la misma. A pesar de los obstáculos impuestos por las autoridades y el comunicado de la conducción del centro de estudiantes, que se retiró de la asamblea del lunes antes de la votación, se realizarán clases públicas desde las 10.30 y habrá un corte en avenida Córdoba a las 17 con clases a las 18".

El violento ataque en la Universidad de Quilmes

El lunes, un grupo de personas asociadas a La Libertad Avanza y que decían ser estudiantes se hicieron presentes en la asamblea de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes y tiraron gas pimienta para luego denunciar que habían sido atacados por los propios estudiantes.

María Eugenia Dichano, docente de esa universidad, dijo el mismo lunes a este portal que cerca de las siete de la tarde, cuando estaba terminando la asamblea del personal docente, y a minutos de que empezara la estudiantil, una joven se acercó a pedirles ayuda porque había un "grupo de provocadores" que tenían remeras y banderas de La Libertad Avanza. "Nos dijo si podíamos ir para que fuéramos más dado que se habían acercado un grupo de libertarios diciendo que querían participar de la asamblea porque no estaban a favor de la toma y se pusieron muy violentos y agresivos. Nos dábamos cuenta que no eran estudiantes de la UNQUI, solo uno era de entre un grupo de 20 personas", relató.