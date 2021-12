Tras la pelea con Lousteau, Morales redobla la apuesta: "Expresó lo peor de la política"

El gobernador de Jujuy denunció que el sector de Martín Lousteau llevó "barras de Chicago" en la elección de la Juventud Radical y acusó que la decisión de quebrar el bloque "le viene como anillo al dedo al PRO".

La UCR atraviesa una ruptura dentro de la Cámara de Diputados, luego de que un grupo de 12 legisladores decidieron tener su propio bloque aunque dentro del espectro de Juntos por el Cambio. Después de que se confirmara el quiebre por parte de legisladores que responden a Martín Lousteau, el gobernador jujeño Gerardo Morales redobló la apuesta y apuntó: "Lo que han expresado Lousteau, Yacobitti y Nosiglia es lo peor de la política".

Tras la fuerte discusión que casi termina a golpes con Lousteau, Morales volvió a recrudecer la interna dentro la UCR y Juntos por el Cambio con nuevas declaraciones. El gobernador de Jujuy, en charla con Infobae, apuntó: "Esto que pasó en Diputados le viene como anillo al dedo al PRO, en particular a Horacio Rodríguez Larreta". Por otro lado denunció: "El viernes, en la elección de la Juventud Radical, llevaron a la barra de Nueva Chicago para pegarles a los chicos".

En esta misma línea hizo referencia a lo que puede pasar en el futuro de JxC en el país y agregó: "Ellos no pueden usar el nombre del radicalismo, los que rompen el radicalismo para dañar al radicalismo y dañar a Juntos por el Cambio no pueden usar el nombre. Me imagino que hay gente que nos votó y no debe estar contenta con esto". En este mismo sentido, corrió a Horacio Rodríguez Larreta de la búsqueda por la presidencia y agregó: "Voy a tratar de que haya un candidato a presidente radical en 2023".

La decisión de Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, de separarse de la estructura del bloque que lidera Negri, tras las tensiones que protagonizaron ambos sectores en las últimas semanas, sorprendió al sector del cordobés que aspiraba a limar asperezas antes de la reunión prevista para las esta tarde a las 18, en la que se ratificarán a las autoridades de esa bancada.

Los 12 legisladores que decidieron pegar el portazo afirmaron en el texto: "Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social".

Quiénes son los 12 integrantes del nuevo bloque radical

El flamante bloque "UCR-Evolución" contará con 12 miembros. Rodrigo De Loredo (que fue aliado de Luis Juez en la interna en la cual derrotaron a Negri) será el jefe de bancada en la que estarán Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (Buenos Aires), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martín Berhongaray (La Pampa).