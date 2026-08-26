En el último año hubo 151 muertes y 619 hechos de violencia contra indigentes

Un informe reveló que en el último año hubo 151 muertes de personas en situación de calle y se detectaron un total de 619 hechos de violencia contra indigentes en todo el país. Se trata de un promedio de 13 muertes por mes y un caso de violencia cada 14 horas en el país. Más de la mitad de los episodios involucró violencia institucional.

El quinto informe del Registro Unificado de Violencia (RUV) hacia Personas en Situación de Calle dio que entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se registraron 619 hechos de violencia contra población en situación de calle. Este número, que abarca casos en todas las provincias del país, fue separado en tres dimensiones de violencia: institucional, estructural y social.

Según el relevamiento, la mayor cantidad de hechos registrados fueron de violencia institucional con 356 casos, lo que representó un 57,5% del total. "Ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos. Incluye hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados del espacio público. Incluye violencia en el contexto de la detención de personas en situación de calle", señala el informe sobre este tipo de violencia.

Luego, le sigue en cantidad de hechos de violencia los denominados estructurales, con 148 casos y un 23,8% del total. Estos casos comprenden las "lesiones físicas graves, con o sin fallecimiento, producto de las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie y en la itinerancia".

Por último, la llamada violencia social con 115 casos y un 18,6% de los episodios. "Ataques físicos en el espacio público entre ciudadanos, con lesiones graves o fallecimientos. Incluye acciones ejecutadas por personas que no están en situación de calle producto de los procesos de estigmatización y rechazo social, así como violencias entre pares", se aclara.

Los datos del RUV fueron obtenidos a través del relevamiento de noticias publicadas en medios nacionales digitales, puntos de registro de organizaciones y servicios sociales en distintas provincias o pedidos de información estadística a organismos públicos.

Si bien los hechos representaron casi el doble que los 345 episodios de violencia del año pasado, los investigadores aclararon que no puede darse una serie comparativa ya que cada año se suman nuevas fuentes con noticias y aportes de organizaciones sociales.

Distritos con mayores casos

Con 349 casos, equivalentes al 56% del total nacional, la ciudad de Buenos Aires es el distrito que concentra la mayor cantidad de registros de las distintas formas de violencia. Le siguen la provincia de Buenos Aires, con 59 casos; Salta, con 35; y Santa Fe, con 30.

El informe también realizó un cálculo de personas afectadas sobre la población total de cada jurisdicción: CABA con 11,66 por cada 100.000 habitantes, Salta con 3,40, Mendoza 2,53, Neuquén 2,48 y Tierra del Fuego 2,10.

Conclusiones

El RUV identifica entre sus principales conclusiones un "aumento de respuestas gubernamentales focalizadas en la expulsión", asociadas a prácticas punitivas y tutelares como desplazamientos, detenciones ilegales, hostigamiento y falta de asistencia.

"La repetición de las violencias normaliza un paisaje de crueldad y desensibiliza. A la vez, se expresan otras formas de resistencias y re-existencias: de la indignación a la organización popular", se concluyó.