Tucumán reactiva un ramal ferroviario tras 45 años de abandono y potencia las exportaciones en la región

Tucumán dio un nuevo paso para fortalecer la infraestructura productiva y exportadora con la reactivación del desvío ferroviario del Ingenio Cruz Alta, una obra que permaneció inactiva durante más de 45 años y que permitirá conectar de manera directa la producción azucarera con los puertos de Campana y Rosario.

Como representante del Poder Ejecutivo provincial, el vicegobernador Miguel Acevedo acompañó la puesta en funcionamiento de la infraestructura, ejecutada íntegramente por la Compañía Azucarera Los Balcanes. La iniciativa apunta a mejorar la logística del sector azucarero, reducir costos de transporte y ampliar las posibilidades de exportación de la producción tucumana.

La obra fue desarrollada por Los Balcanes con ingeniería de IETSA y permitirá movilizar un promedio de 60.000 toneladas anuales de azúcar crudo, tanto a granel como en big bags. De esta manera, la producción podrá trasladarse por ferrocarril desde el ingenio hacia los puertos y, desde allí, acceder a los mercados internacionales.

Una obra ferroviaria para reducir costos logísticos

El proyecto contempló la construcción de más de dos kilómetros de vías nuevas, preparadas para recibir formaciones de hasta diez vagones de trocha ancha. También incluyó más de 1.000 metros cúbicos de terraplenes, una plataforma logística de más de 4.500 metros cuadrados, pavimento de hormigón en el sector de carga, dos aparatos de vía y un nuevo sistema de seguridad.

Durante la actividad, Acevedo calificó la recuperación del desvío ferroviario como “un día histórico para Tucumán” y destacó la importancia de contar con infraestructura que facilite la salida de la producción provincial.

“Los Balcanes y Ledesma ponen un ramal en funcionamiento que va a conectar la producción de Tucumán con los puertos y, desde allí, con el mundo”, afirmó el vicegobernador.

En ese sentido, señaló que la infraestructura logística resulta clave para acompañar el crecimiento productivo y exportador de la provincia. “No basta con producir, también hay que vender esa producción y llegar a los mercados internacionales”, sostuvo.

Acevedo también destacó la articulación entre el sector público y las empresas privadas y remarcó que el Estado debe generar las condiciones necesarias para que la actividad productiva pueda desarrollarse.

El impacto del ferrocarril en la producción tucumana

El secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, destacó que la recuperación del ramal representa un avance para una de las principales actividades económicas de la provincia.

“Son más de dos kilómetros de vías nuevas y fue una obra que demandó muchísimo trabajo. Para Tucumán significa un avance para la producción, sobre todo para nuestra principal economía regional, que es el azúcar”, señaló.

El funcionario también explicó que una mayor salida de azúcar hacia los mercados externos puede contribuir al equilibrio del mercado interno, al reducir el volumen de producto disponible localmente.

Además, Castro planteó que el modelo podría replicarse para otras producciones regionales. Según indicó, una infraestructura de estas características podría utilizarse también para trasladar limón, frutilla y otros productos tucumanos hacia los puertos.

El funcionario puso el foco en el impacto del transporte sobre los costos de las empresas y consideró que la recuperación ferroviaria puede convertirse en un incentivo para nuevas inversiones en infraestructura logística.

Más competitividad para las exportaciones de Tucumán

Desde Los Balcanes, la directora ejecutiva Catalina Rocchia Ferro destacó el valor histórico y productivo de recuperar una infraestructura ferroviaria que llevaba más de cuatro décadas sin actividad.

La empresaria remarcó especialmente el impacto que tendrá el nuevo desvío sobre la competitividad del sector azucarero. La posibilidad de cargar la producción directamente en el ingenio y trasladarla por tren hacia los puertos permitirá generar un ahorro en materia de fletes.

“Necesitamos ser competitivos, sobre todo a la hora de exportar”, sostuvo Rocchia Ferro, quien consideró que la nueva infraestructura representa una ventaja para el sector frente a la distancia que separa a Tucumán de los principales puertos.

La reactivación del desvío ferroviario del Ingenio Cruz Alta se suma así a las inversiones privadas en infraestructura productiva y logística que buscan mejorar la conexión de Tucumán con los mercados nacionales e internacionales. El objetivo es reducir costos, fortalecer las exportaciones y generar mejores condiciones para el desarrollo de las economías regionales.