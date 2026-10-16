"Tremenda salvajada": la dura acusación de Martín Menem contra la oposición por el DNU 70

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó duras críticas contra los bloques de la oposición luego de que no se alcanzara el número necesario para tratar el DNU 70 en el recinto. En declaraciones a Radio Rivadavia, el titular del cuerpo parlamentario calificó a los impulsores de la iniciativa como "el eje del mal" y celebró la falta de número para avanzar contra el decreto presidencial. El legislador respaldó el accionar del oficialismo y remarcó la importancia que tienen las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de desregulación económica.

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Críticas a la sesión opositora y la comparación con la calle

Al referirse a la estrategia de las bancadas opositoras en el Congreso, Menem cuestionó los motivos detrás de la convocatoria parlamentaria. "El eje del mal, como le digo yo, con tal de corregir o subsanar tal vez un tema con el que había fallado la justicia, convoca una sesión con el tema del DNU 70", sostuvo el diputado. En ese sentido, calificó el llamado como un intento sin sustento para frenar las medidas oficiales: "Hacen un pedido de sesión así tirado de los pelos para llevarse puesto el DNU 70, que lo único que trajo fueron beneficios para toda la población".

Menem destacó que la Cámara baja no haya habilitado el debate y utilizó una fuerte comparación para describir el accionar de los legisladores convocantes. "Nosotros concientizamos de ese tema, les mostramos todo lo que había logrado el DNU 70 y bueno, la Argentina a través de sus diputados no dio quórum ante esa tremenda salvajada en términos parlamentarios", enfatizó. Y agregó: "Es más o menos lo que se vive en la calle, que entre comillas van por una marcha pacífica y terminan destrozando todo".

La defensa de las desregulaciones del DNU 70

Más allá de sus cuestionamientos a la oposición, el titular de la Cámara baja justificó el contenido del decreto y aseguró que sus efectos resultan positivos para la vida diaria de los ciudadanos. "El tema del DNU 70 tiene mil temas súper importantes que le han mejorado la vida a un montón de argentinos y está hecho para eso: para desburocratizar, para liberar, para desregular", argumentó el legislador al defender la vigencia del paquete normativo.

Entre los puntos específicos contemplados en la norma, Menem celebró la anulación de regulaciones previas al señalar que el decreto "tiró abajo la ley de góndolas que le había generado aumento de precios a la gente". Además, apuntó contra la ley de abastecimiento, normativa que según afirmó "le permitía al Estado meterse en el costo de las empresas y pasó lo que pasó en la época del kirchnerismo".

Para finalizar, el presidente de la Cámara de Diputados enumeró otras áreas alcanzadas por la reforma, tales como la política de cielos abiertos, la receta electrónica, la llegada de servicios de internet satelital y las modificaciones sobre la ley de alquileres, medidas que catalogó como beneficios directos para la sociedad.