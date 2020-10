El gobierno de Alberto Fernández volverá a incorporar repuestos ferroviarios luego del abandono de la gestión de Mauricio Macri en el sector, a partir de la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Transporte y una empresa china.

En octubre de 2015 comenzaron a circular tres formaciones nuevas, de origen chino, compuestas por seis coches cada una de 81 coches adquiridos por el Estado Nacional a través Ministerio del Interior y Transporte. La concreción de este convenio permitirá contar, además, con asesoramiento técnico para el mantenimiento de las unidades de la línea Belgrano Sur y para los coches y locomotoras utilizados en los servicios de larga distancia, luego que el Estado nacional durante el macrismo no incorporara el material necesario para renovar y mejorar el sistema ferroviario.

El convenio fue suscripto mediante una videoconferencia por el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, con la empresa china CRRC International Co., Ltd. en su carácter de representante exclusivo en Argentina de CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd., CRRC Dalian Co. Ltd. y CRRC Tangshan Co. Ltd.

Allí se establecieron los parámetros generales y particulares para la obtención de repuestos y asistencia técnica necesarios para realizar el mantenimiento de los 81 coches del Belgrano Sur y las 220 unidades y 20 locomotoras utilizadas en larga distancia, de manera de mantener los estándares de confiabilidad de prestación de los servicios y sostener y mejorar sus frecuencias actuales.

Los trenes que hoy circulan en las líneas metropolitanas y en los servicios de larga distancia son de procedencia china, y no existe actualmente en nuestro país capacidad de producción de los repuestos. Al respecto, Meoni dijo que “la firma de este convenio ratifica el compromiso de nuestra gestión, que es brindar un servicio de calidad, donde las personas estén seguras y cuenten con más alternativas de viaje".

"Por eso nos pone muy contentos avanzar en ese sentido, tanto en la línea Belgrano Sur como en todos los servicios de larga distancia que conectan a millones de argentinos y argentinas en un país tan extenso como el nuestro”, agregó.

En tanto, Marinucci destacó que “recibir estos repuestos y el asesoramiento de los fabricantes, podremos brindar más frecuencias y servicios para todos los pasajeros y pasajeras. Además, nos permitirá cumplir con todos los lineamientos que las autoridades de regulación de transporte requieren respecto de los planes de mantenimiento necesarios para el material rodante”.

El acuerdo establece que CRRC proveerá la totalidad de los repuestos necesarios para los mantenimientos programados, en un periodo de tiempo de cinco años, de manera de continuar ayudando a brindar un servicio de transporte público ferroviario seguro para todos los pasajeros, pasajeras y sus trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, un equipo de asistencia técnica de la compañía china certificará la calidad y cantidad de las intervenciones realizadas en los trenes, como también el estado de los repuestos que equipan las formaciones, y los protocolos de ensayo y verificación.