El Ministerio de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anunció este viernes junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, la firma de convenios por una inversión total de 530 millones para obras necesarias relacionadas a la construcción de dos terminales de ómnibus, el desarrollo de otras cuatro, además del dragado de los puertos Diamante e Ibicuy y la edificación de un Centro de Desconsolidación de Cargas. Del acto participaron el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera.

Tras el anuncio realizado, el titular de la Cámara baja aseguró: “El federalismo existe cuando rompemos con inversión pública las asimetrías, e invertimos en puertos, ferrocarriles y en el transporte automotor”. Como parte de los convenios firmados entre la cartera de Transporte y Entre Ríos, también se desarrollarán terminales de ómnibus en las ciudades de Paraná, El Pingo, Concordia, Feliciano y Villaguay, y se dragará el puerto de Ibicuy. “El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de respaldar el trabajo del gobernador y de la provincia de Entre Ríos, e invertir en dragado de puertos y en conectividad ferroviaria y del transporte automotor", destacó.

En la misma línea, Massa dejó en claro a qué se refieren desde el Gobierno cuando se refieren al federalismo. "Hablamos de una Argentina unida y conectada. Y eso significa inversión en puertos, en caminos y en ferrocarril. La mejor forma de mostrar federalismo es con recursos e inversión, no con palabras", indicó. Mientras que, en relación a los trabajos realizados hasta el momento y lo que se realizarán a futuro, agregó: “Si no hay puertos, trenes y camiones conectados, no hay competitividad logística, pero tampoco hay unidad de la Argentina. La firma de convenios es una demostración clara de que el gobierno nacional hace federalismo en los hechos, no en las palabras”.

Quien también tomó la palabra fue el ministro Meoni que destacó: "La mirada estratégica que tenemos es para el desarrollo integral del país y de la carga, tanto fluvial como marítima, para darle a la Argentina un gran valor logístico. Para recuperar la competitividad es imprescindible tener trenes a lo largo del país y barcazas cargando en todos los puertos del país, no solo cerealeros, sino que otros productos también puedan salir”. Acompañaron la jornada: la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, los diputados nacionales Marcelo Casaretto, Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Blanca Osuna, y el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera.

El anuncio desde Transporte

El convenio de las inversiones portuarias tiene como objeto establecer los mecanismos necesarios a los efectos de que el Ministerio brinde la asistencia técnica y económica a la provincia de Entre Ríos con la finalidad de llevar adelante el dragado integral de los puertos Ibicuy y Diamante, conformado por su acceso acuático desde la vía de navegación troncal hasta la terminal pública. Mientras que, en relación a las terminales de ómnibus, dichos convenios consisten en la asistencia técnico-financiera para la construcción de dos nuevas estaciones en Diamante y Feliciano y el desarrollo y la planificación para otras cuatro, en El Pingo, Villaguay, Paraná y Concordia, a concretar en el corto plazo, que beneficiarán a un total de 500.000 habitantes además de generar puestos de trabajo directos e indirectos en la región.

Con respecto a esto, Mario Meoni explicó: “El dragado es clave para que los puertos vuelvan a ser productivos para la provincia y para que los volúmenes de carga no se concentren. La expectativa es que las zonas de producción se expandan y haya mayores ciclos de producción no solo de carga primaria, sino de productos elaborados, con un costo logístico que no disminuya la productividad”. Mientras que en relación a las terminales, sumó: “Queremos un transporte más eficiente y seguro. Una estación nueva implica tecnología, luminaria y velocidad. Queremos un transporte ágil para que la gente no pierda horas viajando. Tenemos que construir una nueva matriz de transporte de pasajeros, de carga y de logística, por eso es importante también el centro nuevo de logística para la concentración de la carga”.

Las obras en detalle

Dragado Puerto de Ibicuy

Con una inversión de $ 200 millones, el convenio tiene como objeto establecer los mecanismos necesarios a los efectos de la asistencia técnica y económica para llevar adelante el dragado integral del Puerto Ibicuy, conformado por su acceso acuático desde la vía de navegación troncal hasta la terminal pública. A tal efecto, se realizarán los estudios técnicos correspondientes, incluyendo los estudios batimétricos necesarios que se pauten entre el Ministerio, a través Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, y la provincia.

Dragado Puerto de Diamante

Con una inversión de $ 50 millones, al igual que en Ibicuy, la rubrica del acuerdo busca instituir los mecanismos necesarios a los efectos de que el Ministerio brinde la asistencia a la provincia con la finalidad de llevar adelante el dragado integral del Puerto Diamante, conformado por su acceso acuático desde la vía de navegación troncal hasta la terminal pública. A tal efecto, se realizarán los estudios técnicos correspondientes que se pauten entre el ministerio, a través Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, y la provincia.

Terminales de ómnibus

Los convenios firmados consisten en asistencia técnico-financiera por un total de $ 280 millones para la construcción de dos terminales de ómnibus en las localidades de Diamante ($ 142 millones) y Feliciano ($ 138 millones). Además se planifica desarrollar y mejorar otras cuatro estaciones: El Pingo, Concordia, Villaguay y Paraná.

Centro de desconsolidación de carga en Diamante

Este convenio, muy necesario para la provincia, implica el desarrollo del Centro de desconsolidación de cargas ya que toda la carga que llega se concentraría allí luego ser distribuida localmente.