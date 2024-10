El secretario general del sindicato de La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que de no haber respuestas a sus reclamos las protestas "no quedarán sólo" en la medida de fuerza pautada para mañana miércoles y advirtió que podrían llevar adelante "un plan de lucha" que contemple un paro de 36 horas para la semana que viene.

"Pararemos por 36 horas, haremos movilizaciones, vamos a ver qué plan de lucha continuamos la semana que viene. Pero no queda en este paro solamente", dijo Maturano en diálogo con El Destape 1070. De esta manera, el gremialista anticipó que al cese total de servicio de trenes, tanto de pasajeros como de carga, previsto para este miércoles, se le podría sumar otra medida similar la semana próxima. "El plan de lucha lo va a llevar la Mesa Nacional de Transporte. Los que se quieran sumar que se sumen", agregó, y mencionó no sólo el caso de otros gremios de transporte sino también a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El líder del gremio de los maquinistas detalló que el paro de mañana tiene "casi el 98%" de los sindicatos de transporte "adhirieron a la medida" y explicó que "hay dos causas complejas" por las cuales se decidió el paro: "la soberanía nacional" y "la libertad sindical". "Vemos que se van a expropiar los cielos, las carreteras y vías. Se expropian de las fronteras los mares y los ríos. Ni hablemos de las mineras. Es en defensa de la soberanía nacional", detalló.

Por otro lado, remarcó que protestan por "la libertad sindical" para "poder protestar, parar y discutir". "Discutir convenios colectivos de trabajo, paritarias libres, no con techo, que estos no ponen techo sino que ponen piso directamente", planteó, y pidió que "sean homologados por Trabajo los acuerdos entre el sindicato y la patronal".

Al ser consultado sobre si el paro de La Fraternidad puede ser considerado como "político" expresó "no tener problema" en que sea catalogado así porque están "en contra de la política económica, social, educativa y de salud" del gobierno de Javier Milei, aunque afirmó que el gremio "es apolítico".

"Estamos contra esas políticas. Ahora, si me das una definición, La Fraternidad es apolítica, pero no quiere decir que la mayoría de los trabajadores no piense como peronistas", subrayó, aunque añadió que el sindicato debe representar "a todos", ya sean "comunistas, socialistas o radicales". En ese sentido, recalcó: "Tenemos que pensar en lo gremial, lo salarial y las condiciones de trabajo, y en las concesiones y las privatizaciones".