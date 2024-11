La medida de fuerza de los trabajadores aeronáuticos por el despido de un trabajador de Intercargo, tuvo como respuesta del gobierno de Javier Milei la cesantía de otros 15, reemplazarlos con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más la decisión de desregular el servicio de rampas y la amenaza del cierre de Aerolíneas Argentinas.

Ante este ataque a los trabajadores, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reune a diversos gremios transportistas, repudió la respuesta del gobierno de Milei a la medida de fuerza y la "militarización de los aeropuertos", por la que responsabilizaron a la ministra de Seguridad", Patricia Bullrich.

A través de un comunicado, la CATT expresó su "más absoluto repudio al accionar del Gobierno Nacional frente al justo reclamo salarial de los compañeros y compañeras de los sindicatos aeronáuticos". Para la entidad que nuclea a gremios de transporte, "resulta inaceptable e injustificable la militarización de los aeropuertos que torpemente insiste en imponer la Ministra de Seguridad". Según remarcaron, "dichas medidas nos retrotraen a los peores momentos de la historia del sector aerocomercial argentino".

"Las fuerzas policiales no deben ni pueden ser utilizadas para reemplazar de manera totalmente improvisada a trabajadores calificados que garantizan cada día la seguridad operativa de una industria tan sensible a la misma", remarcaron. Y agregaron: "Condenamos los atropellos, la burda persecución sindical, y la criminalización constante de la legítima protesta que el Poder Ejecutivo, de manera directa y a través del inmenso aparato mediático del que dispone, está aplicando sobre los compañeros aeronáuticos".

Finalmente, los gremios nucleados en la CATT expresaron su "apoyo incondicional al reclamo aeronáutico, y a la defensa de Aerolíneas Argentinas e Intercargo como patrimonio estratégico y soberano de todos los argentinos".

Aeronáuticos advirtieron: "El anuncio sobre Intercargo nos lleva a un conflicto prolongado"

El secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, criticó la decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampas en aeropuertos. "El anuncio sobre Intercargo nos lleva a un conflicto prolongado", señaló el dirigente gremial en El Destape 1070.

Este miércoles, el Gobierno anunció que el objetivo de desregular el servicio de rampas es "terminar con el monopolio de Intercargo". "No sé con qué argumento el gobierno va a ofrecer a empresas que no son del rubro aeronáutico operar aviones cuando no hay capacitación", opinó Llano.

"Bullrich quiere poner a policías a cargar aviones cuando hoy no hubo ninguna medida de fuerza", dijo, en referencia a la declaración de la ministra, quien más temprano avisó que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descargarían los equipajes de los aviones durante la asamblea de los trabajadores de Intercargo. Además, Llano advirtió: "Vamos a denunciar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a todos los funcionarios".