Martín Marinucci reunido con Carlos Bianco

Tras la renuncia de Jorge D’Onofrio al Ministerio de Transporte bonaerense el 30 de diciembre pasado, Martín Marinucci, su reemplazante ya comenzó a reunirse con el gabinete provincial. El dirigente que responde a Sergio Massa mantuvo un encuentro con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Los funcionarios estuvieron en Casa de Gobierno y, según comunicaron, comenzaron a “delinear una hoja de ruta y un plan de trabajo en relación a los temas sustantivos” del ministerio de Transporte. Lo principales ejes de gestión tendrán una continuidad con lo que venía llevando adelante D’Onofrio. De esta manera van a insistir con “el pedido al Gobierno Nacional para que se constituya la Agencia Metropolitana de Transporte”, también con “el reclamo de los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires por el Fondo Compensador del Transporte del Interior”, y “el sistema de fotomultas y la verificación técnica vehicular”, entre otros temas.

El nuevo ministro de Transporte, Martín Marinucci

“El transporte es un área clave para mejorar la vida de las y los bonaerenses, así como las condiciones para el desarrollo y la integración territorial”, escribió Bianco en sus redes sociales. Vale remarcar que Marinucci no tendrá un acto oficial de jura. Según confirmaron a El Destape desde Gobernación “no va a haber jura, no es un requisito en la provincia de Buenos Aires”. De esta manera confirmaron que el ministro “ya está en funciones”.

Según detallaron, Martín Marinucci es licenciado en Administración y profesor del Instituto de Formación Docente y Técnica San Agustín. Antes de ejercer la titularidad de Trenes Argentinos se desempeñó como director del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires; concejal del partido de Morón; y director de IOMA, entre otras funciones. El dirigente es del riñón del Frente Renovador por lo que se sigue respetando el acuerdo político entre Massa y Kicillof, respecto de la distribución de cargos en el Ejecutivo.

La renuncia de Jorge D’Onofrio

Luego de conocerse la renuncia, el gobernador Axel Kicillof agradeció al ministro saliente su trabajo realizado. “Quiero agradecer a Jorge D'Onofrio por el gran trabajo que llevó adelante en el Ministerio de Transporte y por el compromiso que demostró durante su gestión al frente de este ministerio estratégico para la provincia", expresó Kicillof. “Desde entonces se lograron hitos muy importantes como la aprobación de la Ley de Alcohol Cero; la ampliación del Boleto Especial Educativo a más de cuatro millones de estudiantes bonaerenses; y la implementación del programa Licencia Joven para capacitar a miles de alumnos y alumnas del nivel secundario en materia de seguridad vial”, agregó.

En tanto, D’Onofrio detalló que su renuncia fue por “motivos de salud”. “En este momento presento mi renuncia indeclinable a mi cargo de ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, agradezco la confianza y el respaldo del Gobernador Axel Kicillof y de mi referente Sergio Massa. Esta decisión se debe a cuestiones estrictamente de salud que me impiden poder desempeñar correctamente mis funciones como lo hice desde el primer día que asumí esta responsabilidad”, escribió en sus redes sociales.

Además hizo referencia a una denuncia que realizaron sobre si figura en los últimos meses: “En este último tiempo, fui objeto de denuncias infundadas sobre mi gestión que afectaron mi vida personal, es por ello, que confío en que la Justicia accione rápidamente ante esta situación y no queden dudas de mi honorabilidad”, cerró.

Lo cierto es que la Justicia investiga una denuncia en relación a un cobro indebido - coimas - por parte de jueces de Faltas y abogados a cargo de gestorías para borrar fotomultas. Dichas coimas también consistían en acceder a información privilegiada con el supuesto conocimiento y aval de Jorge D’Onofrio. Actualmente la causa se encuentra en el juzgado de Zárate-Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La denuncia fue presentada por el empresario Leandro Camani, dueño de Secutrans, una firma que factura casi un millón de dólares con las más de 1.500 cámaras que gestiona en municipios clave como Mar del Plata, Morón y La Matanza y que a su vez había sido denunciado por actas mal confeccionadas o que tienen errores y no deberían ser procesadas.

En la misma, el empresario expresó que tanto D’Onofrio como la presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Nélida Lucía Pombo, “lideran una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando, con motivo del accionar marginal descripto, siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles y inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas”.

“De este modo, a partir del sostenido accionar delictivo desplegado en tomo a la estructura ilegal diagramada para la supresión de multas de tránsito que pudiera cometer la ciudadanía, procuraron un sistema de recaudación marginal con el cual acumulan cifras millonarias que son distribuidas, de acuerdo a su grado de intervención, responsabilidad, injerencia y responsabilidad, entre sus integrantes, siendo sus cabezas, claro está, el nombrado D’Onofrio y quien resulta su ladera política, Claudia Pombo”, agregó.