Moroni pidió ante la CIT restablecer la dignidad del trabajo

El titular argentino fue elegido Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo de este año que se realiza en Suiza.

El ministro Claudio Moroni pidió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dar los pasos concretos para restablecer los valores de la Justicia Social y de la dignidad del trabajo para garantizar el crecimiento de todas las personas.

El titular argentino fue elegido Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo de este año. En este encuentro, que se realiza desde hoy y hasta el 11 de junio, los representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT debaten los temas del mundo del trabajo en la sede del organismo de la ciudad de Ginebra, Suiza.

Cada Estado miembro está representado por dos delegados del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Este año, la seguridad y la salud en el trabajo, el aprendizaje y la economía social y solidaria son algunos de los puntos del orden del día de la Conferencia.

En la sesión inaugural, Moroni inició su alocución recordando que Argentina "fue uno de los 42 fundadores de la OIT, impulsor de las primeras normas internacionales del trabajo, ratificante de todos los Convenios de los Derechos Fundamentales del Trabajo". Asimismo, marcó que se trata de una Conferencia especial "porque es la primera luego de la pandemia que está dejando en todas nuestras comunidades secuelas emocionales, sociales, económicas y culturales".

“Se han exacerbado las desigualdades y las situaciones de pobreza que están perpetuando formas de convivencias injustas, por falta de opciones para el desarrollo, punto de partida de cualquier aspiración a establecer una agenda que ponga en el centro a las personas”, planteó Moroni y dijo que "llevar a la práctica la nueva normalidad que tanto pregonamos, colocando a la persona en el centro de nuestras preocupaciones, requiere concretar, de manera urgente, políticas inclusivas y un sistema de normas y acuerdos internacionales que impulsen el crecimiento con una distribución equitativa de su resultado".

En este sentido, el ministro indicó que "no es aceptable que la arquitectura financiera internacional sea la que marque los desequilibrios y no acompañe a la economía real". "Debemos poner fin a esta situación injusta. Resulta imprescindible que los créditos internacionales apoyen los procesos de desarrollo a los que me referí anteriormente. Crecimiento sostenible y distribución equitativa son conceptos que merecen ser repetidos aun cuando la correcta retórica del discurso se vea afectada", afirmó.

“No es posible seguir sosteniendo recetas económicas que condicionan la dignidad de las personas y condenan a aquellas familias que se encuentran más necesitadas", planteó Claudio Moroni ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Destacó la necesidad de la incorporación de la Seguridad y de la Salud en el trabajo como derecho fundamental. También las formas de aprendizaje, para un mundo cada vez más competitivo y demandante, de una fuerza laboral adaptada a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de producción solidarias, que incorporen condiciones de trabajo dignas para dar respuesta a las crecientes demandas de los empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores.

Qué es y de qué se habla en la Conferencia Internacional del Trabajo

Las funciones de la Conferencia, también conocida como el parlamento mundial del trabajo, son varias:

Elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales que, una vez adoptados, se someten a la ratificación de los Estados Miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio de que se trate. Por su parte, las recomendaciones pretenden orientar la acción en el plano nacional, pero no están abiertas a la ratificación ni son jurídicamente vinculantes.

Los convenios son tratados internacionales que, una vez adoptados, se someten a la ratificación de los Estados Miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio de que se trate. Por su parte, las recomendaciones pretenden orientar la acción en el plano nacional, pero no están abiertas a la ratificación ni son jurídicamente vinculantes. Supervisa la aplicación de los convenios y recomendaciones en el plano nacional. Examina las memorias que todos los Estados Miembros han de presentar para facilitar información detallada acerca del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los convenios que han ratificado, y acerca de su legislación y práctica respecto de los convenios (ratificados o no) y recomendaciones sobre los cuales el Consejo de Administración haya solicitado la presentación de memorias.

Examina las memorias que todos los Estados Miembros han de presentar para facilitar información detallada acerca del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los convenios que han ratificado, y acerca de su legislación y práctica respecto de los convenios (ratificados o no) y recomendaciones sobre los cuales el Consejo de Administración haya solicitado la presentación de memorias. Otro cometido importante de la Conferencia es el examen del Informe Global preparado por la Oficina en virtud de los procedimientos de seguimiento establecidos por la Declaración. A lo largo de un ciclo de cuatro años, la Conferencia examina por turnos los informes globales que abarcan los cuatro derechos fundamentales, a saber:

a) libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

c) la abolición efectiva del trabajo infantil

d) la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.