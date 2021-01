No hay DNU: el toque de queda aun no figura en el Boletín Oficial El Gobierno aun no oficializó la medida que determinaba un toque de queda que regiría a partir de hoy.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecerá el toque de queda para contener el rebrote de casos de coronavirus no fue publicado en la edición del Boletín Oficial de hoy, a pesar del anuncio de las nuevas medidas que se informaron durante el día de ayer. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había confirmado que el Gobierno determinaría el toque de queda en horario nocturno y que en el decreto se darían todos los detalles sobre las nuevas restricciones. "Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana (por hoy), cuando van a empezar a regir", había asegurado Cafiero el jueves al mediodía durante un acto en la sede del Instituto Malbrán. MÁS INFO Coronavirus Toque de queda: cómo son las restricciones nocturnas en el mundo Sin embargo, pasada la medianoche, con la publicación del Boletín Oficial de este viernes se pudo comprobar que no se incluyó el DNU. En las últimas horas, y luego que se confirmara que se avanzaría en el establecimiento de restricciones nocturnas, algunos distritos, como Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, anunciaron que no iban a adherir a la medida o que iban a hacerlo de forma parcial. MÁS INFO Toque de queda Scharetti rechaza el DNU del Gobierno, pero Córdoba es un descontrol Desde el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado expresando su "gran preocupación" por el anuncio del Gobierno nacional, en el que decían que "el Gobierno elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus". Por su lado, desde el Ejecutivo plantearon estas nuevas restricciones con el objetivo de contener el incremento en los casos de coronavirus que se registraron en las últimas semanas, que superaron los 13 mil casos por día.

